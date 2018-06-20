Fikri Işık: Bu çağda devlet fabrika yapmaz, yaptırır

Ergün AYAZ- Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - BAŞBAKAN Yardımcısı Fikri Işık, "Muharrem İnce diyor ki 'Fabrikaları biz yaptık, siz sattınız'. Hangi fabrikayı yaptınız? Bu çağda devlet fabrika yapmaz, bu çağda devlet fabrika yaptırır. Bunlar Kuzey Kore kafasıyla hareket ediyorlar. Var ya hani bir tane Kim. Bizim Muharrem İnce'nin adını 'Kim Muharrem' koyalım" dedi.

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, İzmit'te bur restoranda AK Parti İl Kadın Kolları'nın organizasyonuyla iş kadınlarıyla kahvaltıda bir araya geldi. Işık yaptığı konuşmada, "Bir toplumda kadın güçlüyse toplum güçlüdür. Kadın güçlüyse ülke güçlüdür. Kadının zayıf olup da ülkenin güçlü olduğu bir örnek yok. Biz AK Parti olarak 'Güçlü kadın, güçlü Türkiye' sloganını benimsiyoruz. Güçlü kadın, güçlü aile, güçlü toplum bu bizim politikamızın temelini oluşturuyor. Kadın ve aile ancak birlikte güçlü olabilir. Bazıları ne derse desin, AK Parti'nin en temel yaklaşımı budur. Özellikle bu noktada bugüne kadar attığımız pek çok adımı kararlılıkla sürdüreceğiz. Hiçbir şekilde kadınımızın dışlanmasına, ezilmesine, ötelenmesine müsaade etmeyeceğiz. Sadece kadını ön plana çıkartarak ailenin yıpratılmasına, örselenmesine, zayıflatılmasına müsaade etmeyeceğiz" dedi.