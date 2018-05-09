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Fikri Işık: Cumhurbaşkanımız ilk turda seçilecek

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.05.2018 16:48 | Son Güncelleme

İZMİR'i ziyaret eden Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, 24 Haziran'da hem cumhurbaşkanlığı hem de milletvekilliği seçimleri için iddialı olduklarını belirterek, "Cumhurbaşkanımız ilk turda seçilecek.

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, (DHA)- İZMİR'i ziyaret eden Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, 24 Haziran'da hem cumhurbaşkanlığı hem de milletvekilliği seçimleri için iddialı olduklarını belirterek, "Cumhurbaşkanımız ilk turda seçilecek. Diğer siyasi partiler de gösterdikleri adaylarla bu konuda çok iddialı olmadıklarını gösterdi" dedi. Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, İzmir'de ilk olarak İzmir Valisi Erol Ayyıldız'ı ziyaret etti. Vali Ayyıldız ile görüşmesinin ardından AK Parti İzmir İl Başkanlığı'nda partililer ile bir araya gelen Işık, İl Başkanı Aydın Şengül ile birlikte açıklama yaptı. İl Başkanı Şengül, Fikri Işık ile bir geçmişleri olduğunu belirterek, "O bizim Fikri ağabeyimiz, il koordinatörümüzdü. İl başkanlığımız döneminde bize çok yardımları oldu. Daha sonra beraber Meclis'te milletvekilliği yaptık. Kendisi bakanlık yaparken ne zaman ilimizin bir ihtiyacı olsa bize destek oldu" diye konuştu. 'İZMİR EN ÖNEM VERDİĞİM İLLERDEN BİRİ OLDU' Başbakan Yardımcısı Fikri Işık ise İzmir'de gururlandıkları bir miting ile seçim çalışmalarının startını verdiklerini söyledi. İzmir'in sadece Cumhuriyet döneminde değil her dönemde adeta cazibe merkezi konumunda bulunduğunu belirten Işık, "Türkiye'de hem sanayide hem turizmde hem her alanda iddia sahibi İzmir gibi çok az il vardır. İzmir'de yaşamak bir ayrıcalık. Ama buraya hizmet etmek de bir ayrıcalık. Siyaset hizmetin en önemli araçlarından biri. Kocaeli'de 4 yıl il başkanlığından sonra milletvekili oldum ve bana 7 ilin koordinasyonu görevini verdiler. Dünyadaki küresel krizin gösterdiği etkiyle 2009 yılında arzu ettiğimiz başarıyı gösteremedik. Bilim Sanayi Bakanlığım döneminde İzmir en önem verdiğim illerden biri oldu. İzmir'in nitelikli üretimi için altyapısına katkı verdik. Milli Savunma Bakanı olduktan sonra da savunma sanayinde merkez olması için İzmir adına çalıştık. Şehircilik noktasında arzu ettiğimiz seviyede olmasa da İzmir büyüyor, gelişiyor" dedi. 'İZMİR'İ KAZANAMIYORSAK BU BİZİM EKSİĞİMİZDİR' 24 Haziran'da yapılacak seçimlerin önemine dikkat çeken Işık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı seçimlerini ilk turda kazanacağını söyledi. Işık şöyle konuştu: "Bu seçimde alacağımız sonuçlara göre Cumhurbaşkanımız ilk turda seçilecek. Diğer siyasi partiler de gösterdikleri adaylar ile bu konuda çok iddialı olmadıklarını gösterdi. Her insanın gönlünü ve oyunu almak önemli. Bugün baktığımızda Sayın Cumhurbaşkanımız büyük farkla kazanacak. Sadece cumhurbaşkanlığında önemli bir farkla seçilmek önemli değil. Partinin Meclis aritmetiğinin oluşması önemli. Önümüzdeki 5 yıl, yeni sistemin oturması açısından önemli. Türkiye'nin şahlanışını sürdürebilmesinin yolu parlamentoda da partimizin çoğunluğu elde etmesi ile mümkün. AK Parti kaybederse arzu ettiğimiz hızda yol almamız güçleşir. Biz iki seçimde de partimize güçlü bir destek geleceğine inanıyoruz." Fikri Işık, Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde de İzmir'de arzu ettikleri sonuca ulaşmayı diledi. Işık, "Başarının efendisi olmak için çalışmanın kölesi olmak gerekir. İzmir'i kazanamıyorsak bu bizim eksiğimizdir. Eksiklerimizi görüp, halkımızın gönlüne girecek çalışmaları yaptığımız sürece burada da bu sonuca ulaşacağız" dedi.

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