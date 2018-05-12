Fikri Işık: Muhalefetin derdi Ak Parti'yi salt çoğunluğun altına düşürmek (2)

'CUMHURBAŞKANIMIZIN İLK TURDA FARKLA SEÇİLECEĞİNE İNANIYORUM'
Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Ak Parti Kocaeli İl Başkanlığı tarafından düzenlenen İl İstişare Kurulu Toplantısı'na katıldı. Fikri Işık, Türkiye'nin ikinci sıçrama dönemine ihtiyacı olduğunu belirterek, "Ülke 15-16 sene öncesine göre fevkalade önemli başarılara imza attı. Ak Parti iktidarında bugün hiç kimsenin küçümseyemeyeceği çok ama çok önemli muvaffakiyetleri gerçekleştirdi. Ancak bunların kalıcı olması için bu başarının sürdürülmesi lazım. İkinci bir sıçrama dönemine Türkiye'nin ihtiyacı var. İkinci sıçrama döneminin de bu 24 Haziran seçimleri ile başlayacağına inanıyoruz. Bu süreç 16 Nisan referandumunda yapılan hükümet sistemi değişikliğinin hayata geçeceği ilk seçim olması açısından da çok önemli. 16 Nisan referandumunda hükümet sistemimizi değiştirdik. Halkımız destek verdi ve yüzde 50'nin üzerinde bir çoğunlukla halkımız Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişi onayladı. Şimdi bu geçişin sağlıklı olması için ve bu geçişte Türkiye herhangi bir sorun yaşamadan yoluna devam etmesi için 24 Haziran'da da güçlü bir desteğe ihtiyacımız var" dedi.
Cumhurbaşkanı adaylarına baktığında sonucu tahmin edebildiğini söyleyen Işık, "Özellikle cumhurbaşkanlığının ilk turda biteceğine inanıyorum. Hatta şu andaki adaylara baktığınız zaman seçimin sonucunu kestirmemek, tahmin etmemek mümkün değil. Sayın Cumhurbaşkanımızın ilk turda önemli bir farkla seçileceğine inanıyorum. Aynı şekilde meclis çoğunluğunun da Ak Parti'den olacağına inanıyorum. Bunun için çok yoğun bir çalışma yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz" diye konuştu.
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