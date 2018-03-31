  Fikri Işık: SDG'nin PYD'nin kontrolünde bir örgüt olduğunu Fransa çok iyi biliyor

Ergün AYAZ-Uğur AYDIN/İZMİT(Kocaeli), (DHA) - BAŞBAKAN Yardımcısı Fikri Işık, Fransa'nın, SDG'nin PYD'nin kontrolünde olan bir terör örgütü olduğunu çok iyi bildiğini belirterek, "SDG'nin aslında PYD'nin tamamen kontrolünde olan bir örgüt olduğu, bir yapılanma olduğunu Fransa çok iyi biliyor. SDG ile Türkiye arasında bir arabuluculuk teklifi dahi kabul edilemez bir tekliftir" dedi.

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Kocaeli İmam Hatip Liseleri Mezunları Derneği'nin düzenlediği yürüyüşe katıldı. Lastik-İş Sendikası'nın önünden başlayan yürüyüş sahil yolundaki yol takip edilerek Seka Park'ta son buldu. Başbakan Yardımcısı Fikri Işık yürüyüşün ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Fransa'nın teklifinin kabul edilemez olduğunu belirten Başbakan Yardımcısı Işık, "Bir kere önce bu arabuluculuk konusunda bir terör örgütüyle, bir egemen devlet arasında bir arabuluculuk teklifi dahi Fransa'nın aslında konuya ne kadar yanlış bir açıdan baktığını ortaya koyuyor. Bu kabul edilemez bir yaklaşım. SDG'nin aslında PYD'nin tamamen kontrolünde olan bir örgüt olduğu, bir yapılanma olduğunu Fransa çok iyi biliyor. Bu NATO'da da daha önce bizim konuştuğumuz, şu anda Fransız istihbaratının da eminim çok iyi bildiği bir konu. Yani SDG dediğiniz aslında YPG'nin kamuflajıdır. Evet içerisinde YPG'nin dışında bazı küçük unsurlar olabilir ama omurgasını PYD/YPG teşkil ediyor. Dolayısıyla SDG ile Türkiye arasında bir arabuluculuk teklifi dahi kabul edilemez bir tekliftir. Fransa'dan beklenen terör örgütlerine karşı en küçük müsamahanın dahi gösterilmemesidir. SDG temsilcilerini sarayda ağırlamak yerine, SDG temsilcilerine terör örgütü üyesi muamelesi yapması beklenir Fransa'nın" dedi.