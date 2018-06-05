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Fikri Işık: Ülkemizin gidişatı iyi

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.06.2018 17:37 | Son Güncelleme

BAŞBAKAN Yardımcısı Fikri Işık, yatırımlar sayesinde Türkiye'nin giderek gelişme katettiğini belirterek, "Allah'a hamdolsun, ülkemizin gidişatı iyi, gelişmeler son derece iyi.

Fikri Işık: Ülkemizin gidişatı iyi

Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE, (DHA)- BAŞBAKAN Yardımcısı Fikri Işık, yatırımlar sayesinde Türkiye'nin giderek gelişme katettiğini belirterek, "Allah'a hamdolsun, ülkemizin gidişatı iyi, gelişmeler son derece iyi. Kim ne derse desin Türkiye büyümeye, gelişmeye devam ediyor" dedi.
Çeşitli ziyaretler için Gümüşhane'ye gelen Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Vali Okay Memiş'ten kentteki yatırımlar hakkında bilgi aldı. Valilikte, kente ve bölgeye yaptıkları yatırımlardan bahseden Işık, Gümüşhane'nin AK Parti iktidarında nüfusa oranla en çok kamu yatırımı alan illerin başında geldiğini söyledi. Hizmetlerin büyük bir kararlılıkla sürdüğünü kaydeden Işık, şöyle dedi:
"Zigana Tüneli, Avrupa'nın en uzun, 14,5 kilometre ve çift tüp tünel, dünyada ikinci olacak. Bu tünelin inşaatı büyük bir hızla devam ediyor, yani Gümüşhane'nin dünyaya bağlanma süresi daha da kısalıyor. Trabzon'a ve dünyaya açılış mesafesi daha da kısalıyor. Burada inşallah 2019 yılının sonuna kadar Allah nasip ederse açılışı yapmayı hedefliyoruz. Bunlar bir ülkenin yani 'Bolu Tüneli'ni bu ülke, bu devlet yapamaz, biz burayı patates deposu yapalım' denildiği bir ülkenin aslında hangi noktadan hangi noktaya geldiğinin çok güzel bir göstergesidir. Zigana Tüneli, şu anda Zigana Tüneli büyüklüğünde olmasa bile bir yılda aynı anda inşa edilen yüzlerce tünel var. Onun için Allah'a hamdolsun, ülkemizin gidişatı iyi, gelişmeler son derece iyi. Kim ne derse desin Türkiye büyümeye, gelişmeye devam ediyor. Türkiye istikrarını sürdürdükçe, Türkiye özellikle bu yürüyüşünü devam ettirdiği sürece çok daha güzel hizmetleri, çok daha güçlü bir Türkiye'yi hep birlikte göreceğiz, yaşayacağız inşallah."
Başbakan Binali Yıldırım'ın 13 Haziran'da Gümüşhane'ye geleceğini de aktaran Işık, Bayburt-Gümüşhane Salyazı Havaalanı'nın temelinin atılacağını söyledi.

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Fikri Işık: Ülkemizin gidişatı iyiFikri Işık: Ülkemizin gidişatı iyiFikri Işık: Ülkemizin gidişatı iyi

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