Fikri Işık'tan MHP ile BBP'ye ziyaret

KOCAELİ (AA) - Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, "İnşallah 24 gün sonra bir seçim yapacağız ve bu seçimde ben inanıyorum ki ülkemizin ihtiyaç duyduğu o güçlü siyasi sonuçlar sandığa yansıyacak ve Cumhur İttifakı hem güçlü bir şekilde Mecliste temsil edilecek hem de ittifakın cumhurbaşkanı adayı olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan birinci turda güçlü şekilde seçilmiş olacak." dedi. MHP Kocaeli İl Başkanlığını ziyaret eden Işık'ı, MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı ve MHP İl Başkanı Aydın Ünlü karşıladı. Işık, Sykes-Picot Antlaşması'yla bölgede, bölgenin dinamiklerine uymayan küçük yapılar oluşturulduğunu ve bölgenin Osmanlı'dan sonra 100 yıl sıkıntı içerisinde olduğunu ve halka dayanan yönetimlerin bir türlü iş başına gelemediğini anlattı. Özellikle Körfez Harekatı'yla 2003 yılında başlayan süreçten sonra da bir takım egemen güçlerin bölgenin tekrar şekillendirilmesi çalışmalarını başlattığını dile getiren Işık, bu arada da özellikle Türkiye'nin de bölgesinde sıkıntıya düşebileceği senaryoların hayata geçirilmek istendiğini kaydetti.

Fikri Işık, Türkiye'nin yanı başında bir PKK/PYD-YPG terör devletinin oluşturulmak istendiğine işaret ederek, "Allah'a şükürler olsun Türkiye eski Türkiye değil. Türkiye bugün bütün bu tehditlere karşılık verebilecek, bölgede Türkiye'nin menfaatlerini tehlikeye atan her türlü senaryoyu boş çıkaracak bir güce sahip." dedi. "Bu gücü bilindiği için de Türkiye özellikle 15 Temmuz'da içten çökertilmek istendi ve 15 Temmuz hain darbe girişimiyle Türkiye'de seçilmiş meşru hükümet ve seçilmiş parlamento özellikle devre dışı bırakılmak istendi" diyen Işık, bütün bu Türkiye'ye yönelik iç ve dış tehditlerin aslında Türkiye'nin bölgesindeki gücünü ve menfaatlerini koruma konusunda çok daha güçlü bir iradeye sahip olması gerektiğini ortaya koyduğunu ifade etti. Başbakan Yardımcısı Işık, tam bu dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Türkiye'ye yönelik bu tehditlere karşı koyabilmek için birlikte hareket etme kararı aldığını anımsatarak, bu kapsamda cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin halka götürüldüğünü ve 16 Nisan'daki referandumla kabul edildiğini aktardı.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin normalde 1 Kasım 2019'da devreye gireceğine dikkati çeken Işık, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ancak gelişen iç ve dış olaylar ve özellikle Sayın Devlet Bahçeli'nin bir erken seçimin Türkiye için zaruret olduğunu ifade etmesiyle erken seçim kararı alındı. Şimdi inşallah 24 Haziran'da bu seçimi yapacağız ve bu seçimi yapınca da artık cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi fiilen devreye girmiş olacak. İşte biz bu süreçte Adalet ve Kalkınma Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi ve Büyük Birlik Partisi olarak dedik ki 'Türkiye'nin bölgesinde gücünü kırmak isteyenlere karşı Türkiye'nin gücünü korumak isteyen tüm güçleri bu ittifakın içerisine davet ediyoruz.' Bu daveti Saadet Partisi'ne de yaptık, diğer partilere de yaptık. İstedik ki toplumsal zeminimiz o kadar güçlü olsun ki Türkiye'ye karşı hesap yapanların o hesapları bu zemine çarpsın ve darmadağın olsun." Işık, "İnşallah 24 gün sonra bir seçim yapacağız ve bu seçimde ben inanıyorum ki ülkemizin ihtiyaç duyduğu o güçlü siyasi sonuçlar sandığa yansıyacak ve Cumhur İttifakı hem güçlü bir şekilde Mecliste temsil edilecek hem de ittifakın cumhurbaşkanı adayı olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan birinci turda güçlü şekilde seçilmiş olacak." şeklinde konuştu.

MHP İl Başkanı Aydın Ünlü de ziyaretinden dolayı Işık'a teşekkür ederek, Cumhur İttifakı'nın 24 Haziran'daki seçimlerden zaferle çıkması için üzerlerine düşen gayreti göstereceklerini ifade etti. - BBP İl Başkanlığı'na ziyaret Ardından BBP Kocaeli İl Başkanlığına geçen Işık, burada BBP Kocaeli İl Başkanı Serhat Duyar ve partililerle bir araya geldi. Işık, ziyarette yaptığı açıklamada, BBP ile Cumhur İttifakı'nda aynı listelerden seçime gireceklerini anımsatarak, Türkiye'nin geçmişteki süreçte yaşadığı sıkıntıları en iyi değerlendiren ve bu sıkıntılara karşı alınması gereken duruşu hakkıyla gösteren BBP yöneticilerine teşekkür etti. Türkiye'nin son dönemde hem iç bünyede hem de özellikle bölgesel anlamda çok önemli sınamalarla karşı karşıya geldiğine dikkat çeken Işık, "Bölgemizi yeniden şekillendirmek isteyen güç merkezleri özellikle bölgemizde terör koridoru, terör devleti oluşturmak için epey bir mücadele ettiler ama Allah'a hamdolsun Türkiye oyun kurucu gücüyle, bu bölgede Türkiye'ye rağmen bir şey yapılamayacağını fiilen hem masada hem de sahada ortaya koymuş oldu." şeklinde konuştu.