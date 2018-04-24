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Filipinler ve Kuveyt’ten Filipinli işçilerin refahı için anlaşma

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.04.2018 13:32 | Son Güncelleme

Filipinler ve Kuveyt’in Denizaşırı Filipinli İşçilerin refahı ile ilgili bir anlaşma imzalaması bekleniyor.Filipinler Devlet Başkanlığı Sözcüsü Harry Roque, Cumhurbaşkanı Rodrigo Duterte’nin, iki ülke arasındaki son gelişmeleri takiben Pazartesi günü Filipinlerin Davao şehrinde Filipinler’in Kuveyt Büyükelçisi Salih Ahmed Althwaikh ile bir araya geldiğini bildirdi.

Filipinler ve Kuveyt’in Denizaşırı Filipinli İşçilerin refahı ile ilgili bir anlaşma imzalaması bekleniyor.
Filipinler Devlet Başkanlığı Sözcüsü Harry Roque, Cumhurbaşkanı Rodrigo Duterte’nin, iki ülke arasındaki son gelişmeleri takiben Pazartesi günü Filipinlerin Davao şehrinde Filipinler’in Kuveyt Büyükelçisi Salih Ahmed Althwaikh ile bir araya geldiğini bildirdi. Roque, Filipinler Dışişleri Bakanı Alan Peter, Çalışma Bakanı Silvestre Bello ve Çevre Bakanı Roy Cimatu’nun katıldığı toplantının, samimi ve açık olduğunu ve olumlu bir şekilde sona erdiğini bildirdi. Sözcü Roque, toplantıda Filipinler’in yurtdışındaki vatandaşlarını koruma yükümlülüğünü her zaman yerine getireceğini, ancak “bunu Kuveyt egemenliğine saygı gösterecek şekilde yapacağının" vurgulandığını belirtti.
Roque, tarafların iki ülke arasındaki karşılıklı desteği teyit ettiklerini söyleyerek, “Denizaşırı Filipinli İşçiler için asgari şart ve koşulları sağlayan bir mutabakat zaptının en kısa zamanda imzalanmasını bekliyoruz. Olası bir tarihten zaten bahsediliyor, belki de önümüzdeki Ramazan ayından sonra anlaşma imzalanabilir" dedi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Roque, Denizaşırı Filipinli İşçiler’e dinlenmek için yeterli zaman ve yeterli yiyecek sağlanması kadar, onları fiziksel istismardan korumak ve daha iyi tedavi amacının düşünülmesini önerilen anlaşmanın hazırlanması ve sonuçlandırılması hakkında iki ülkenin zaten zamanını, kaynaklarını ve çabasını harcadığını söyledi.
Geçtiğimiz Şubat ayında, Kuveyt’te hizmetçi olarak çalışan 29 yaşındaki Filipinli kadının cesedi 1 yıl sonra derin dondurucuda bulunmuştu. Filipinli işçinin öldürülmesinden sonra Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, vatandaşlarına Kuveyt’te çalışma yasağı getirmişti. Duterte daha sonra yaptığı açıklamada, Filipinler ve Kuveyt arasında müzakerelerin sürdüğünü, Filipinli işçilerin haklarının korunması ve ikili anlaşmaya varıldığında ilişkilerin normalleşebileceğini açıklamıştı.

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