Filipinler’den ABD Dışişleri Bakanlığı raporuna eleştiri

Filipinler Başkanlık Sarayı Malacanang, ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından Devlet Başkanı Rodrigo Duterte’nin uyuşturucu savaşı hakkında yayınlanan raporu eleştirdi.

Filipinler Başkanlık Sözcüsü Harry Roque, ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan raporda bahsedilen geçtiğimiz yıl Filipinler’de güvenlik güçleri tarafından öldürülmenin en önemli insan hakları meseleleri arasında olduğu iddiasını eleştirdi. Sözcü Roque, ABD Dışişleri Bakanlığının raporunu, ABD Devlet Başkanı Donald Trump’ın geçen yıl Manila’daki Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Zirvesi’nin oturumlarında Duterte ile görüştüğünde yaptığı açıklama ile uzlaştıramadığını söyledi.

Roque, “Başkan Trump ile Başkan Duterte arasındaki tartışmayı şahsen dinledim ve Başkan Trump’ın uyuşturucu savaşı da dahil Başkan Duterte’ye övgüde bulunduğunu duydum. Yanılmıyorsam Başkan Trump, Filipinler’de ne yaptığını bildiğini söyledi. Bu yüzden ABD Dışişleri Bakanlığı raporunu Başkan Trump’ın gerçek ifadeleriyle nasıl uzlaştıracağımı bilmiyorum. Biz şimdilik, Başkan Trump’ın ağzından duyduğumuz devam etmeyi tercih ediyoruz" dedi.