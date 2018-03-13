Filistin Başbakanı Hamdallah’ın konvoyuna saldırı

Filistin Başbakanı Rami Hamdallah’ın konvoyuna Gazze Şeridi’ne geçtiği sırada saldırı düzenlendi.

Filistin Başbakanı Rami Hamdallah’ın atık su arıtma tesisinin açılışına katılmak üzere Gazze’ye gittiği sırada Beit Hanoun kontrol noktasından geçtikten sonra bir patlama meydana geldi. Filistin Başbakanı Rami Hamdallah’ın Gazze Şeridi’ne girmesi üzerine konvoyun hedef alındığı bildirildi.

Patlamada bir kaç kişinin hafif yaralandığı, Başbakan Hamdallah’ın sağlığının ise yerinde olduğu bildirildi.