Filistin Başbakanı Hamdallah'tan Başbakan Yıldırım'a seçim tebriği

Filistin Başbakanı Rami el-Hamdallah, 24 Haziran seçimleri dolayısıyla Başbakan Binali Yıldırım'ı tebrik etti.

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Yıldırım ile Hamdallah telefonda görüştü.

Hamdallah, 24 Haziran'da yapılan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde elde edilen başarıdan dolayı Yıldırım'ı kutladı.

Rami el-Hamdallah, görüşmede, Yıldırım'a, Türkiye'nin, Filistin meselesi ve Filistin halkına desteğinden dolayı şükranlarını iletti.

Görüşmede, Türkiye'nin, Filistin halkına kararlı desteğinin başta uluslararası platformlar olmak üzere her alanda devam edeceği vurgulandı.

