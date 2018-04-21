Filistin, BMGK’den İsrail’e karşı uluslararası koruma isteyecek

Filistin Devlet Başkanlığı İsrail’e karşı İsrail’deki Filistinlilere uluslararası koruma sağlaması için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne (BMGK) talepte bulunacak.
Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas’ın sözcüsü Ebu Rudeyne yayınladığı basın bildirisinde, Gazze’de protestocuları öldürerek, Kudüs’ü Yahudileştirerek, Filistin topraklarına el koyarak, mabetleri kundaklayarak, ırkçı grafitiler çizerek, Batı Şeria’da yerleşimcileri Filistinlilere saldırtarak, işgal güçlerinin Filistin halkına karşı sürdürdüğü insan hakları ihlali sebebiyle Filistin devletinin, İsrail’e karşı Filistinlilere uluslararası koruma sağlaması için BMGK’den uluslararası koruma isteme noktasına geldiklerini söyledi.
Sözcü Rudeyne, uluslararası topluluğa seslenerek İsrail’in Filistin halkına karşı uyguladığı şiddete karşı İsrail’e dur demesini istedi. Ebu Rudeyne, "İsrail, faaliyetleriyle yalnızca Filistin halkına değil, her gün ihlal ettiği uluslararası hukuka karşı da tehdit oluşturuyor" dedi.
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