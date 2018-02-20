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Filistin Devlet Başkanı Abbas: "ABD’nin Kudüs kararı yasa dışı bir karar"

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.02.2018 21:31 | Son Güncelleme

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde (BMGK) İsrail-Filistin konulu konferansta, "ABD’nin Kudüs kararı yasa dışı bir karar" dedi.Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde (BMGK) İsrail-Filistin konulu uluslararası konferansta ABD’nin Kudüs kararına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde (BMGK) İsrail-Filistin konulu konferansta, "ABD’nin Kudüs kararı yasa dışı bir karar" dedi.
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde (BMGK) İsrail-Filistin konulu uluslararası konferansta ABD’nin Kudüs kararına ilişkin açıklamalarda bulundu. Abbas, Filistin sorununun çözülmesi için çok taraflı uluslararası mekanizmanın kurulması ve Filistin’in BM’de üye ülke olarak tanınması çağrısında bulundu.
Trump yönetiminin kararını "yasa dışı bir karar" olarak eleştiren Abbas, karardan acilen geri dönülmesi gerektiğini söyledi.

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