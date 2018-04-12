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Filistin Devlet Başkanı Abbas: “Halkımız 100 yıllık komployla karşı karşıya”

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.04.2018 12:15 | Son Güncelleme

Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, “Halkımız 100 yıllık komployla karşı karşıya” dedi.Abbas 9.

Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, “Halkımız 100 yıllık komployla karşı karşıya” dedi.
Abbas 9. yıllık Islamic Beit al-Maqdes Uluslararası Konferansında açıklamalarda bulundu. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas dün yaptığı açıklamada, Filistin halkının 100 yıl önce başlatılan bir komployla karşı karşıya olduğunu söyledi.
Abbas, Filistin toprakları üzerinde başlayan komplonun, İsrail devletinin kurulmasına zemin hazırlayan Balfour Deklarasyonu ile başladığını, son bölümünün ise ABD Başkanı Donald Trump’ın İsrail’in başkentini Kudüs olarak ilan etmesi olduğunu açıkladı. Filistin Devlet Başkanı Abbas, “Yüz milyonlarca Müslüman ve Hristiyan halkının duygu ve inançlarına karşı çıkmakta ve bu konudaki uluslararası hukuk ve kararlarını ihlal etmektedir” dedi.
Abbas, İsrail ile barış sürecinin gelecekteki görüşmelerini denetlemek ve uluslararası kararlara dayalı bir konferans yapılması çağrısında bulunarak, "Biz ve tüm Araplar, Müslümanlar, Hristiyanlar, İsrail saldırganlığına karşı taraflı olan bu deklarasyonu reddediyoruz” diye konuştu. Kudüs’ün Filistin’in ebedi başkenti olduğunu ve her zaman böyle kalacağını vurgulayan Abbas, “Kudüs, Filistin’in ebedi başkenti olarak kalacaktır” şeklinde konuştu.

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