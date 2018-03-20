Filistin Devlet Başkanı Abbas, Hamas’ı suçladı

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Başbakan Rami Hamdallah’ın konvoyuna düzenlenen saldırıdan dolayı Hamas’ı sorumlu tuttu.
Batı Şeria’daki Ramallah kentinde Filistinli liderlere konuşan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 13 Mart tarihinde Filistin Başbakan Rami Hamdallah’ın konvoyuna düzenlenen saldırıdan dolayı Hamas’ı sorumlu tuttu. Abbas, saldırının “kanlı bir iç savaşın yolunu açacağını” söyledi. Abbas ayrıca konuşmasında, ABD’nin İsrail Büyükelçisi David Friedman’ı işgal altındaki Batı Şeria’daki İsrailli yerleşimcilere verdiği destek nedeniyle eleştirdi.
Yeni kriz kapıda: Türkiye'nin Afrin işgalini kınıyoruz
TSK'dan çok konuşulacak paylaşım!
120 Rus askeri hayatını kaybetti
Teröristlerin saldırısına jet yanıt! Hepsi öldürüldü
Türkiye'den flaş Menbiç açıklaması: ABD ile anlaşmaya vardık
Kan donduran olay! 4 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü
İnanılmaz görüntüler: Sevgilisiyle beraber olan kadını tekme tokat dövdü!
Çin grup ilişki skandalıyla çalkalanıyor! Hostes ve pilotlar...
Ona bakan bir daha bakıyor! İşte dünyanın en ateşli hemşiresi
Telefonları kasıp kavuran uygulamalar
Bahçeli'ye ittifak şoku: Erdoğan'a oy vermeyiz!
Apple'ı kızdıran cihaz!
Okuyucu Yorumları 0 yorum