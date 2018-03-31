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Filistin Devlet Başkanlığı: “ABD’nin Güvenlik Konseyi kararına itirazı İsrail’in saldırganlığını teşvik ediyor”

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.03.2018 15:28 | Son Güncelleme

Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas’ın sözcüsü Nebil Ebu Rudeyneh, BM Güvenlik Konseyi’nin İsrail’i kınamasına karşı çıkan ABD’nin bu tavrının İsrail’i saldırganlığa teşvik ettiğini ve cesaretlendirdiğini söyledi.Abu Rudeyneh, yayımladığı basın bildirisinde, ABD yönetiminin işgali koruma ve İsrail hükumetine yönelik uluslararası kuruluşların baskılarına karşı yaklaşımının yalnızca Filistin halkının kararlılığını artıracağını ve bunun Filistin davasını canlı tutacağını söyledi.Nebil Ebu Rudeyneh, Filistin halkının, Filistin toprağının kendilerine ait olduğu ve bu topraklarının asli sahipleri olduğu konusunda net bir mesaj verdiğini, ne kadar uzun sürerse sürsün bir gün bu işgalin biteceği konusundan emin olduklarını söyledi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas’ın sözcüsü Nebil Ebu Rudeyneh, BM Güvenlik Konseyi’nin İsrail’i kınamasına karşı çıkan ABD’nin bu tavrının İsrail’i saldırganlığa teşvik ettiğini ve cesaretlendirdiğini söyledi.
Abu Rudeyneh, yayımladığı basın bildirisinde, ABD yönetiminin işgali koruma ve İsrail hükumetine yönelik uluslararası kuruluşların baskılarına karşı yaklaşımının yalnızca Filistin halkının kararlılığını artıracağını ve bunun Filistin davasını canlı tutacağını söyledi.
Nebil Ebu Rudeyneh, Filistin halkının, Filistin toprağının kendilerine ait olduğu ve bu topraklarının asli sahipleri olduğu konusunda net bir mesaj verdiğini, ne kadar uzun sürerse sürsün bir gün bu işgalin biteceği konusundan emin olduklarını söyledi. Rudeyni, Filistin halkının hiçbir zorluğa ve komploya boyun eğmeyeceğini kaydetti.

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