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Filistin Devlet Başkanlığı: “Başkenti Doğu Kudüs olmayan Filistin devleti kabul edilemez”

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.04.2018 16:29 | Son Güncelleme

Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas’ın sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, 1967 sınırlarını esas almayan ve başkenti Doğu Kudüs olmayan hiçbir çözümü kabul etmeyeceklerini söyledi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas’ın sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, 1967 sınırlarını esas almayan ve başkenti Doğu Kudüs olmayan hiçbir çözümü kabul etmeyeceklerini söyledi. Ebu Rudeyne bunların dışında ileri sürülen çözüm önerilerinin hiçbir hüküm ve değerinin bulunmadığını söyledi.
Ebu Rudeyne Arap Barış Girişimi’ni ve uluslararası hukuki çözümleri engellemek isteyenlere bu teşebbüslerin boşuna çabalar olduğunu ve bunları kabul edecek hiçbir Filistinli Arab’ın bulunmadığını söyledi.
Ebu Rudeyne sözlerin şöyle devam etti: “Filistin meselesi için tek çözüm 1967 sınırlarını esas alan, başkenti doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasıdır. Bu gerçekleşmeden ve mülteci meselesi halledilmeden tam bir çözüm olmayacaktır. Temelsiz ve geçici çözümler ve karanlık düşüncelerin bir değeri yoktur. Filistinlilerin meşru haklarını karşılamayan sözlerin geçerliliği yoktur."
Ebu Rudeyne, “Kutsal mekanlarıyla birlikte Kudüs’ün Filistin’in mülkiyetinde kalması bölge ve dünya barışı, güvenliği ve istikrarının anahtarıdır. Herhangi bir yanlış ve karanlık fikirler beyhude çabalar olup bölgeyi ve dünyayı gerilim ve istikrarsızlığa sürükleyecektir” dedi.

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