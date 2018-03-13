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Filistin hükümeti saldırıdan Hamas’ı sorumlu tuttu

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.03.2018 17:39 | Son Güncelleme

Filistin hükümeti, Filistin Başbakanı Rami Hamdallah’ın konvoyuna Gazze Şeridi’nde düzenlenen saldırıdan Hamas’ı sorumlu tuttu.Filistin yönetimi, Başbakan Rami Hamdallah’ın konvoyunun geçişi sırasında patlamanın meydana geldiğini doğrulayarak, Hamas’ı sorumlu tuttu.

Filistin hükümeti, Filistin Başbakanı Rami Hamdallah’ın konvoyuna Gazze Şeridi’nde düzenlenen saldırıdan Hamas’ı sorumlu tuttu.
Filistin yönetimi, Başbakan Rami Hamdallah’ın konvoyunun geçişi sırasında patlamanın meydana geldiğini doğrulayarak, Hamas’ı sorumlu tuttu. Gazze Şeridi’nde düzenlenen suikast girişiminden sağ kurtulan Filistin Başbakanı Rami Hamdallah’ın konvoyunda bulunan birkaç kişinin yaralı olduğu aktarıldı.
Hamdallah, saldırının ardından Gazze’de katıldığı atık su arıtma tesisinin açılışında yaptığı açıklamada, “Tam kararlılıkla Gazze’deki çalışmalarımıza devam edeceğiz. Tüm projeleri ve görevleri yerine getireceğiz. Bu bir korkaklık, utanç verici eylem” dedi.
Hamdallah, saldırının uzlaşı girişimlerini engellediğini belirterek, “Bugün olanlar tek otorite olma durumunu gerekli kılıyor. Dolayısıyla hangi hükümet olursa olsun iç güvenlik dosyasının kendisine teslim edilmesini ister. Hamas’tan iç güvenliği Filistin hükümetine teslim etmesini istiyoruz” dedi.

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