"Filistin için bir milyon liraya yakın bir para toplandı"

Akdağ, CHP'nin son yıllarda böyle bir karakterinin geliştiğini ifade ederek, "Elbette parti içinde parti içi muhalefette olabilir ancak buna benzer hadiseler bir ana muhalefet partisinin aslında iktidar olmaya hazır olmadığını gösteriyor." diye konuştu. \

CHP milletvekili Eren Erdem'in bazı açıklamalarının aktarılmasının ardından değerlendirmesi sorulan Akdağ, CHP'nin listelerini yaptığını ama çocuklar gibi birbiriyle kavga etme alışkanlığını sürdürdüğünü söyledi.

Akdağ, CNN Türk'te gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu, soruları cevapladı. 24 Haziran'daki 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde Erzurum'dan AK Parti listesinden aday olduğunu dile getiren Akdağ, nerede kendisine görev verilirse bunu yerine getireceğini belirtti.

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, "Filistin'e Umut Ol" kampanyasına ilişkin, "Daha yeni başladı kampanya. Bir milyon liraya yakın bir para toplandı. Her geçen gün artacağını düşünüyorum." dedi.

Daha büyük miktarda bağış yapacakların "afad.gov.tr" internet sitesinden banka hesap numaraları sayesinde destek verebileceğini bildiren Akdağ, "Daha yeni başladı kampanya. Bir milyon liraya yakın bir para toplandı. Her geçen gün artacağını düşünüyorum." dedi.

Yardım kampanyası kapsamında Türkiye'nin hedefinin ne olduğuna ilişkin soru üzerine Akdağ, şöyle devam etti:

"Biz zaten kendi bütçemizden TİKA, AFAD vasıtasıyla Türkiye Diyanet Vakfı, Türk Kızılayı o da kamu yararına bir vakıf, bu kanallardan çok ciddi destekler veriyoruz. Sadece 2016-2017 yıllarında 100 milyon doları aşmış bir miktar, sadece iki yıl içerisinde ama elbette buna vatandaşlarımızın da katkısını bekliyoruz. Bu hususta vatandaşlarımızın hassasiyetini de biliyoruz."

- "Filistin'deki hastanenin yapımına 75 milyon lira harcandı"

Filistin'e TİKA aracılığıyla eğitim hastanesi yapıldığını ve yapımına 75 milyon lira harcandığını anımsatan Akdağ, "Hastane Gazze'de İslam Üniversitesinin bir arazisine yapıldı. Kendi içlerinde Filistin Sağlık Bakanı ile üniversitenin anlaşması lazım. Biraz iş gecikmiş. Aslında eylül ayından itibaren orada hastane hazır." ifadesini kullandı.