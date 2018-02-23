Filistin’den ABD’nin Kudüs kararına tepki

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın sözcüsü Nabil Abu Rdainah, ABD’nin Kudüs kararına ilişkin, "Bu kabul edilemez bir adımdır" dedi.
Amerika Birleşik Devletlerinin, büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma kararının beklenenden daha erkene alınması tartışmaları da beraberinde getirdi. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın sözcüsü Nabil Abu Rdainah konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Birkaç gün önce Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde Filistin Başkanının uluslararası yasallığa dayalı konuşması, bölgede ve dünyada barış ve istikrarın sağlanması için ciddi ve tek anahtardır. Bu kabul edilemez bir adımdır, herhangi bir tek taraflı hareket kimseye meşruiyet sağlayamayacak ve bölgede barışı sağlama çabalarına engel teşkil edecek" ifadelerine yer verdi.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan flaş ABD açıklaması: Biz uzlaşıya hazırız
Pendik'te koca dehşeti! Eşi, baldızı ve 15 yaşındaki oğlu...
ÖSO askerinin imha etmeye çalıştığı patlayıcı böyle infilak etti
ABD'den son dakika Kudüs kararı!
Sağlık personellerinden skandal video! Kürtçe ağıtla dalga geçtiler
Tropikal ormanlarda yaşıyor! Erzincan'da ele geçirildi
Çeyrek altın için yarım saatte 151 tane çöp şiş yedi!
Göbek deliği için servet harcıyorlar
WhatsApp'ta yeni dönem başlıyor: WhatsApp grubu olanlar dikkat!
7 yıl boyunca tecavüzcüsünün esiri oldu! Sonunda özgürlüğüne kavuştu
Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu'ndan gündemi sarsacak sözler!
Okuyucu Yorumları 0 yorum