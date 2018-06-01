Filistin'den Gazze sınırında gönüllü hemşirenin şehit edilmesine tepki

RAMALLAH (AA) - Filistin Sağlık Bakanı Cevad Avad, Filistinli hemşire Razan Eşref en-Neccar'ın (20) İsrail askerlerince şehit edilmesini savaş suçu olarak nitelendirdi.
Avad yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin "Büyük Dönüş Yürüyüşü"ne destek olmak için gönüllü olarak görev yapan
Filistinli kadın hemşire Neccar'ı doğrudan hedef almasının savaş suçu olduğunu belirtti.
İsrail'in gösteriler esnasında sağlık personellerinin korunmasına yönelik bütün uluslararası anlaşmaları hiçe saymaya devam ettiğine dikkati çeken Avad, "Şehit Neccar insanlara ve halkına yardım etmek için hayatını bir bedel olarak ödedi. Büyük Dönüş Yürüyüşü sırasında birkaç kez yaralanmasına rağmen görevini yerine getirmekten geri kalmadı. Yaralanması onun görev yapmasını engellemedi." ifadelerini kullandı.
Avad, uluslararası topluma ve kurumlara Filistin halkını koruma çağrısı yaptı.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, bugün yaptığı yazılı açıklamada, gönüllü hemşire Neccar'ın, İsrail askerlerinin Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinin doğusunda göstericilere ateş açması sonucu şehit olduğunu belirtmişti.
Kudra ayrıca, 40'i gerçek mermiyle olmak üzere 100 Filistinlinin de farklı yerlerinden yaralandığını ve göz yaşartıcı gazdan etkilendiğini ifade etmişti.
İsrail ablukası altında yıllardır büyük insani bir kriz yaşayan Gazze Şeridinde 30 Mart'tan bu yana devam eden Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterileri kapsamında sınırda bugün de "Hayfa'dan Gazze'ye kan ve kader ortaklığı" adı verilen yürüyüş düzenleniyor.
Büyük Dönüş Yürüyüşü'nün 10. cumasındaki gösterilere İsrail'in geçmiş gösterilerde uyguladığı orantısız güç ve sıcak havaya rağmen binlerce Filistinli katıldı.
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