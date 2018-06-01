Filistin'den Gazze sınırında gönüllü hemşirenin şehit edilmesine tepki

RAMALLAH (AA) - Filistin Sağlık Bakanı Cevad Avad, Filistinli hemşire Razan Eşref en-Neccar'ın (20) İsrail askerlerince şehit edilmesini savaş suçu olarak nitelendirdi.

Avad yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin "Büyük Dönüş Yürüyüşü"ne destek olmak için gönüllü olarak görev yapan

Filistinli kadın hemşire Neccar'ı doğrudan hedef almasının savaş suçu olduğunu belirtti.

İsrail'in gösteriler esnasında sağlık personellerinin korunmasına yönelik bütün uluslararası anlaşmaları hiçe saymaya devam ettiğine dikkati çeken Avad, "Şehit Neccar insanlara ve halkına yardım etmek için hayatını bir bedel olarak ödedi. Büyük Dönüş Yürüyüşü sırasında birkaç kez yaralanmasına rağmen görevini yerine getirmekten geri kalmadı. Yaralanması onun görev yapmasını engellemedi." ifadelerini kullandı.

Avad, uluslararası topluma ve kurumlara Filistin halkını koruma çağrısı yaptı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, bugün yaptığı yazılı açıklamada, gönüllü hemşire Neccar'ın, İsrail askerlerinin Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinin doğusunda göstericilere ateş açması sonucu şehit olduğunu belirtmişti.