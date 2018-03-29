Filistinler Toprak Günü’ne hazırlanıyor

Filistinliler, 1976 yılında İsrail kuvvetlerinin ülkenin büyük bir bölümünü işgal etmesinin yıldönümü olan 30 Mart Toprak Günü’nde “Büyük Dönüş ve Ablukayı Kırma Yürüyüşü” düzenleyecek.

Filistinliler, 1976 yılında İsrail Güçlerinin ülkenin büyük bir bölümünü işgal etmesinin yıldönümü olan 30 Mart Toprak Günü’nde Gazze Şeridi-İsrail sınırında “Büyük Dönüş ve Ablukayı Kırma Yürüyüşü” düzenleyecek. Yarın yapılacak yürüyüş için binlerce Filistinli sınırda çadır kurdu. Birçok Filistinli kuruluşun da yer alacağı yürüyüş, 1948 yılında toraklarından göçe zorlanan binlerce Filistinli geri dönüş hakkını kullanabilmelerini amaçlıyor.

Öte yandan İsrail hükümetinin düzenlenecek yürüyüş için Filistin’i uyardığı ve İsrail güvenlik güçlerini güvenlik harekete geçirdiği İsrail medyasına yansıdı.