Filistinli aktivist, İsrail’deki belediye seçimlerine hazırlanıyor

Filistinli aktivist Ramadan Dabash, İsrail’de Ekim ayında yapılacak belediye seçimlerinde yarışacağını açıkladı.

Filistin’de bir siyasi parti başkanı ve aktivist olan Ramadan Dabash, İsrail’de Ekim ayında yapılacak belediye seçimlerinde yarışacağını açıkladı. Dabash, “Ben seçimlere katılmakla ’Kudüs’ten vazgeçelim’ ya da ’Yahudiliği kabul edelim’ demiyorum. Ama biz de belediyede söz hakkına sahip olmalıyız” dedi.

Doğu Kudüs’ten seçimlere girmeyi planlayan Dabash, tüm Filistin halkını temsil etmeyi planlıyor. “Kudüslüler için Kudüs” sloganıyla yola çıkan Dabash, seçimlerin protesto edilmesi hakkında “Bazıları seçimlere katılmayı İsrailleşmek, ülkedeki durumu kabullenmek olarak görüyor. Ama bana göre burası herkesin ülkesi ve herkesin belediyesi” ifadelerini kullandı.

Seçime hazırlanan parti, 1967 yılında Doğu Kudüs’teki Filistinlilerin başlattığı boykottan bu yana İsrail seçimlerine katılacak ikinci parti olacak.