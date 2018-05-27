Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Göreceksiniz hem bu finansal araçlarla oynamaya çalıştıkları oyun bozulacak hem de 24 Haziran'dan sonra milletimiz cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin başına Recep Tayyip Erdoğan'ı getirecek." dedi.

Tüfenkci, Malatya'da görev yapan basın mensuplarıyla sahurda bir araya geldiği programdaki konuşmasında, AK Parti'nin millete hizmet için çıktığı yolda çok zorlukları aştıklarını belirtti.

Yine millete hesap vermek ve yeniden yetki almak üzere 24 Haziran'da sandığa gittiklerini kaydeden Tüfenkci, AK Parti olarak bugüne kadar her zaman sadece millete hesap verdiklerini dile getirdi.

Türkiye'nin yol ayrımına girdiğini ifade eden Bakan Tüfenkci, "Biz, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin uygulamasını kimler yapacak bunun seçimini yapacağız. 'Evet' diyenler mi yoksa o gün 'hayır' diyenler mi yapacak." diye konuştu.

Millete her zaman inandıklarını ve güvendiklerini anlatan Tüfenkci, 15 Temmuz FETÖ'nün hain darbe girişiminden hemen sonra kredi derecelendirme kuruluşlarının devreye girerek ekonomik terörle ülkeyi dize getirmeye çalıştıklarının altını çizdi.