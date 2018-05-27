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"Finansal araçlarla oynamaya çalıştıkları oyun bozulacak"

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.05.2018 04:26 | Son Güncelleme

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci: - "Göreceksiniz hem bu finansal araçlarla oynamaya çalıştıkları oyun bozulacak hem de 24 Haziran'dan sonra milletimiz cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin başına Recep Tayyip Erdoğan'ı getirecek"

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Göreceksiniz hem bu finansal araçlarla oynamaya çalıştıkları oyun bozulacak hem de 24 Haziran'dan sonra milletimiz cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin başına Recep Tayyip Erdoğan'ı getirecek." dedi.

Tüfenkci, Malatya'da görev yapan basın mensuplarıyla sahurda bir araya geldiği programdaki konuşmasında, AK Parti'nin millete hizmet için çıktığı yolda çok zorlukları aştıklarını belirtti.

Yine millete hesap vermek ve yeniden yetki almak üzere 24 Haziran'da sandığa gittiklerini kaydeden Tüfenkci, AK Parti olarak bugüne kadar her zaman sadece millete hesap verdiklerini dile getirdi.

Türkiye'nin yol ayrımına girdiğini ifade eden Bakan Tüfenkci, "Biz, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin uygulamasını kimler yapacak bunun seçimini yapacağız. 'Evet' diyenler mi yoksa o gün 'hayır' diyenler mi yapacak." diye konuştu.

Millete her zaman inandıklarını ve güvendiklerini anlatan Tüfenkci, 15 Temmuz FETÖ'nün hain darbe girişiminden hemen sonra kredi derecelendirme kuruluşlarının devreye girerek ekonomik terörle ülkeyi dize getirmeye çalıştıklarının altını çizdi.

Bakan Tüfenkci, 2016'da alınan tedbir ve teşviklerle ekonomik terörü bertaraf ettiklerini ve geçen yıl 7,4 oranında büyüme yakaladıklarını anımsatarak, şöyle devam etti:

"Özellikle Afrin operasyonu, hemen sınırlarımızın yanı başında oluşturulmaya çalışan terör koridoruna karşı binlerce kilometre öteden gelip operasyon çekmeye karşı bu sefer daha fazla finansal araçları kullanarak Türkiye'yi köşeye sıkıştırmaya çalıştılar. Başaramayacaklar. Göreceksiniz hem bu finansal araçlarla oynamaya çalıştıkları oyun bozulacak hem de 24 Haziran'dan sonra milletimiz cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin başına Recep Tayyip Erdoğan'ı getirecek. Ondan sonra da enflasyon ve faizin hızlı bir şekilde düşeceğini göreceksiniz. Milletimizin bir oyu bu oyunları Allah'ın izniyle bozar."

Bazılarının kudurduğunu ve şaşırdığını anlatan Tüfenkci, bu zihniyetin ülkenin batmasını istediğini söyledi.

Yoksula, yaşlıya, üretene, işçiye ve memura sahip çıkacaklarını vurgulayan Bakan Tüfenkci, memurların ek göstergelerine beklenen yükseltmeyi de yapacaklarını sözlerine ekledi.

- Öznur Çalık

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık ise 16 yıl boyunca iktidarları döneminde yapılanların sayılmasına zamanın yetmeyeceğini belirtti.

Kent genelinde sağlık alanında birçok yatırım yapıldığını hatırlatan Çalık, şehirde hep istenen ikinci üniversite talebinin de yerine getirildiğini ve Turgut Özal Üniversitesinin kurulacağını söyledi.

Gelecek yıl içerisinde yeni bir havalimanını Malatya'ya kazandıracaklarını kaydeden Çalık, "Malatyamızın yeşil alanının arttırılması için de çok önemli bir adım atıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın beyannamemizle birlikte açıkladığı Malatyamıza bir millet bahçesi kazandırıyoruz. Malatya'daki İnönü Stadyumu'nun yerine bir millet bahçesi yapacağız." diye konuştu.

Düzenlenen programa, 27. dönem milletvekili adayları Ahmet Çakır, Hakan Kahtalı, Selahattin Barış Palandöken ile Vahit Atalan da katıldı.

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci Malatya sahur

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