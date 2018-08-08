Fındık üreticilerinin sorunları

HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni, Türkiye'deki fındık politikasını çok uluslu şirketlerin çıkarlarının belirlediğini öne sürdü.

Çepni, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, fındık üreticisinin, ürün fiyatlarında artış yaşanmamasına karşın tarımsal girdi fiyatlarının artışı ile yoksullaşmaya devam ettiğini söyledi.

Çiftçilerin, her yıl kayıp artışından dolayı endişe yaşadığını, hükümet politikalarının ise çiftçilerin aleyhine olduğunu savunan Çepni, şöyle konuştu:

"Karadeniz'de fındık üreticisi bu yılın alım fiyatlarını merak ve endişe ile bekliyor. Fındık üretiminde yüzde 70 oranla dünya birincisi olan Türkiye'de üretici son birkaç yıldır yabancı şirketlere mahkum edilmiş durumda. Bir zamanlar FİSKOBİRLİK'in tek başına söz sahibi olduğu fındık ihracatında artık İtalyan, Alman ve Fransız şirketler belirleyici konumdalar. Türkiye'deki fındık politikasını çok uluslu şirketlerin çıkarları belirliyor."

Çepni, 49 kooperatifin oluşturduğu FİSKOBİRLİK'in, 8 milyon kişiye iş ve aş sağlayan bir kuruluş iken 2000 yılında çıkarılan kanun ile işlevsizleştirildiğini, üreticinin emeğinin ise şirketlerin insafına terk edildiğini iddia etti.