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Fındık üreticilerinin sorunları

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.08.2018 13:21 | Son Güncelleme

HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni: - "Türkiye'deki fındık politikasını çok uluslu şirketlerin çıkarları belirliyor"

HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni, Türkiye'deki fındık politikasını çok uluslu şirketlerin çıkarlarının belirlediğini öne sürdü.

Çepni, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, fındık üreticisinin, ürün fiyatlarında artış yaşanmamasına karşın tarımsal girdi fiyatlarının artışı ile yoksullaşmaya devam ettiğini söyledi.

Çiftçilerin, her yıl kayıp artışından dolayı endişe yaşadığını, hükümet politikalarının ise çiftçilerin aleyhine olduğunu savunan Çepni, şöyle konuştu:

"Karadeniz'de fındık üreticisi bu yılın alım fiyatlarını merak ve endişe ile bekliyor. Fındık üretiminde yüzde 70 oranla dünya birincisi olan Türkiye'de üretici son birkaç yıldır yabancı şirketlere mahkum edilmiş durumda. Bir zamanlar FİSKOBİRLİK'in tek başına söz sahibi olduğu fındık ihracatında artık İtalyan, Alman ve Fransız şirketler belirleyici konumdalar. Türkiye'deki fındık politikasını çok uluslu şirketlerin çıkarları belirliyor."

Çepni, 49 kooperatifin oluşturduğu FİSKOBİRLİK'in, 8 milyon kişiye iş ve aş sağlayan bir kuruluş iken 2000 yılında çıkarılan kanun ile işlevsizleştirildiğini, üreticinin emeğinin ise şirketlerin insafına terk edildiğini iddia etti.

Şirketlerin düşük fiyat belirlemesine gösterilen tepki sonrasında hükümetin, TMO'yu fındık alımı için görevlendirdiğini, TMO'nun da aldığı fındığı FİSKOBİRLİK'in depolarında muhafaza ettiğini ve yine şirketlere sattığını anlatan Çepni, "Bu uygulama ile şirketler depolama külfetinden kurtulmuş oldu. Aynı zamanda TMO hasat dönemine yakın açıkladığı alım fiyatları ile şirketleri desteklemiş oldu." ifadelerini kullandı.

Alan bazlı gelir desteği yerine ürün bazlı gelir desteğinin hayata geçirilmesi gerektiğini vurgulayan Çepni, "Çiftçiler bir avuç rant çevresinin değil, halkın ve yerelin çıkarlarının gözetilmesini istiyor. Fındık fiyatının insanca yaşam için en az 18 lira olması gerekiyor. Üretici, çiftçi kazanırsa da tüm ülke kazınmış olur. Fındık piyasasını TMO değil, FİSKOBİRLİK belirlemelidir." dedi.

Çepni, mevsimlik işçilerin yaşadığı sorunların da acilen giderilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

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fındık politikası HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni TBMM TMO

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