"Fındık üreticisi zararına fındık satmak istemiyor"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Yaklaşık iki ay sonra fındık üreticisi bahçeye girecek. Ama buna rağmen fiyat belirsizliği sürüyor." dedi. Torun, seçim çalışmaları kapsamında Ulubey ilçesini ziyaret ederek pazar esnafını ziyaret etti. Vatandaşlardan 24 Haziran'da yapılacak seçimde destek isteyen Torun, daha sonra Altınordu ilçesindeki Atasanayi esnafını dolaştı. Torun, ziyaretlerinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, esnafın birçoğunun siftah yapamadan evine geri döndüğünü ileri sürdü. Türkiye'nin ilk çeyrekte yüzde 7,4 büyüdüğünün açıklandığını anımsatan Torun, "Ama bakıyoruz ki çiftçi büyümemiş, esnaf büyümemiş, dar gelirlinin geliri artmamış. Ülkenin tarımı, sanayisi büyümemiş. Bu büyümeden peki kim faydalandı. Kendi memleketimde bile bir gelişme yok. Ordu ne yazık ki bu büyümeden payını almamış. Ülkenin dört bir köşesindeki esnafımız, işçimiz, çiftçimiz feryat ediyor." diye konuştu. 2017 yılının ilk çeyreğinde 8,4 milyar dolar olan cari açığın 2018 yılının ilk çeyreğinde 16,4 milyar dolara çıktığını iddia eden Torun, üretime yönelik değil tüketim üzerinden bir büyüme algısı yaratıldığını bildirdi.

Torun, "İthalatla büyüyorsun, ihracatla değil, fındık ihracatımızı bile 3 milyar dolardan 1,5 milyar dolara düştü. Üreten kesim rakamlara değil cebine giren ve cebinden çıkana bakar. Mazot fiyatlarına bakın, girdi maliyetlerine bakın, icralık olan üreticilere ve esnafa bakın, bu millet artık bunlara inanmıyor, Türkiye'de 30 milyon insanımız ne yazık ki yoksul." ifadesini kullandı. Torun, ekonomisi kötü olan Türkiye'de insanlarının da mutsuz olduğunu savunarak, şöyle devam etti: "Ekonomi büyümüyor, yoksulluk büyüyor. Ekonomi büyüdüyse 6 milyon işsiz neden var. İşsiz sayısından korkup kıraathane açacağını söyleyen bir zihniyet var maalesef. Okumayı önemsiyorsan Türkiye'nin eğitimini neden felakete sürükledin. Enflasyon yüzde 12'nin üzerinde rekor kırıyor. Milleti perişan ettiler, mutsuz bir Türkiye, umutsuz bir Türk milleti yarattılar. İnşallah Türkiye bu iktidardan kurtulmak istiyor. Bunun içinde 24 Haziran'da artık tamam diyecekler. Biz vatandaşımıza güveniyoruz." CHP'nin bu sistemi mutlaka değiştireceğini vurgulayan Torun, "Üreten Türkiye'yi ortaya koyup esnafın, işçinin, memurun ve iş verenin de mutlu olduğu bir Türkiye'yi hep birlikte kuracağız. Bundan hiç kimsenin endişesi ve şüphesi olmasın. Çözüm her zaman var. Bu çözümü de CHP iktidarında göstereceğiz." dedi.