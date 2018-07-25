Fındıkta taban fiyat

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, "Üretici bahçeye girdiği için acil olarak fındık taban fiyatı belirlenmelidir." dedi.

Adıgüzel, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, fındık hasatı sezonunun açıldığını ve üreticilerin bahçelerine girmeye başladığına dikkati çekti.

Fındığın, Türkiye açısından stratejik bir ürün olduğunu ancak bu konuda etkin olunamadığını savunan Adıgüzel, "Serbest piyasa adı altında, aslında rekabetin olmadığı bir tekelleşme içerisinde fındık fiyatı belirlenmektedir." ifadesini kullandı.

Adıgüzel, fındık fiyatlarına ilişkin yaşanan gelişmelere değinerek, birçok tarım ürününün fındığın gerisindeyken şimdi katlanarak ilerisine geçtiğini belirtti. Adıgüzel, "Üretici bahçeye girdiği için acil olarak fındık taban fiyatı belirlenmelidir." dedi.

Terörle mücadelede yeni düzenlemeler içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin, TBMM Genel Kurulunda görüşüldüğünü anımsatan Adıgüzel, "OHAL sözde kaldırılırken aslında özde birçok sıkıyönetim memurları tahsis edilmiştir" görüşünü savundu.

