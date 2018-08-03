"Fındıkta üreticiyi memnun edecek bir fiyat açıklanmalı"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Fındıkta acilen üreticiyi memnun edecek bir fiyat açıklanmalı ve bu fiyat da 15 liradan aşağı olmamalı." ifadesini kullandı.

Torun, yaptığı yazılı açıklamada, fındık hasadının başladığını, çok yakında ilk ürünün pazara getirileceğini belirtti.

Buna rağmen üreticinin fındığının para edip etmeyeceğini hala bilmediğini ifade eden Torun, "Fındıkta acilen üreticiyi memnun edecek bir fiyat açıklanmalı ve bu fiyat da 15 liradan aşağı olmamalı." açıklamasında bulundu.

Seyit Torun, şunları kaydetti:

"Doların artmasıyla her şeyin fiyatı artıyor, nedense bir tek fındığın fiyatı düşüyor. Şimdi soruyorum, dünya fındık üretim ve ihracatının büyük kısmını elinde bulunduran ülkemizde, fındıktan üretici kazanmıyorsa kim kazanıyor? Milyonlarca insanımız küresel piyasaların ve gıda tekellerinin insafına bırakılamaz. Fındıkta sömürü ve kölelik siyasetine dur demesi için hükümeti bir kez daha uyarıyoruz. Hükümet, üreticinin sesini duymalı ve üreticiye sahip çıkmalıdır. Hükümet bir an önce dolar artışını dikkate alarak fındık taban fiyatını açıklamalıdır."

