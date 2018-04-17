Finlandiya Parlamentosu Dışişleri Komisyonu Heyeti TBMM'de

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, Finlandiya Parlamentosu Dışişleri Komisyonu Başkanı Matti Vanhanen ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi.

Tören Ara Salonu'ndaki görüşmede konuşan Bozkır, Finlandiya Parlamentosu Dışişleri Komisyonu Başkanı ve eski Başbakan Matti Vanhanen ile beraberindekileri Türkiye'de ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Türkiye ve Finlandiya'nın iki dost ülke olduğunu, Finlandiya'nın Türkiye'nin siyasi hayatında her zaman yeri olan bir ülke olduğunu ifade eden Bozkır, şöyle konuştu:

"Suriye olsun, Kıbrıs olsun, AB ile ilişkilerimiz olsun Finlandiya'yı her zaman yanımızda gördüğümüz için büyük mutluluk duyuyoruz. Dünyadaki sorunlara çözüm bulma amacına yönelik Finlandiya ile yürüttüğümüz BM bünyesindeki arabuluculuk sistemi içinde birlikte çaba sarfediyoruz. Ziyaret vesilesiyle AB üyeliği müzakere sürecini ve Suriye'deki son gelişmelere ilişkin fikir teatisinde bulunduk. Ümit ediyoruz ki Türkiye ile Finlandiya arasında parlamenter düzeyde başlattığımız bu yakın ilişkiyi devam ettirmek istiyoruz. Parlamenter demokrasi artık dünyada çok önemli bir mekanizma haline gelmiştir. Konuklarımıza tekrar teşekkür ediyorum."