HABER

Finlandiya Parlamentosu Dışişleri Komisyonu Heyeti TBMM'de

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.04.2018 17:48 | Son Güncelleme

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Bozkır, Finlandiya Parlamentosu Dışişleri Komisyonu Başkanı Vanhanen ile bir araya geldi

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, Finlandiya Parlamentosu Dışişleri Komisyonu Başkanı Matti Vanhanen ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi.

Tören Ara Salonu'ndaki görüşmede konuşan Bozkır, Finlandiya Parlamentosu Dışişleri Komisyonu Başkanı ve eski Başbakan Matti Vanhanen ile beraberindekileri Türkiye'de ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Türkiye ve Finlandiya'nın iki dost ülke olduğunu, Finlandiya'nın Türkiye'nin siyasi hayatında her zaman yeri olan bir ülke olduğunu ifade eden Bozkır, şöyle konuştu:

"Suriye olsun, Kıbrıs olsun, AB ile ilişkilerimiz olsun Finlandiya'yı her zaman yanımızda gördüğümüz için büyük mutluluk duyuyoruz. Dünyadaki sorunlara çözüm bulma amacına yönelik Finlandiya ile yürüttüğümüz BM bünyesindeki arabuluculuk sistemi içinde birlikte çaba sarfediyoruz. Ziyaret vesilesiyle AB üyeliği müzakere sürecini ve Suriye'deki son gelişmelere ilişkin fikir teatisinde bulunduk. Ümit ediyoruz ki Türkiye ile Finlandiya arasında parlamenter düzeyde başlattığımız bu yakın ilişkiyi devam ettirmek istiyoruz. Parlamenter demokrasi artık dünyada çok önemli bir mekanizma haline gelmiştir. Konuklarımıza tekrar teşekkür ediyorum."

Finlandiya Parlamentosu Dışişleri Komisyonu Başkanı Vanhanen de Türkiye ile Finlandiya arasındaki ilişkinin şimdiye kadar güçlü bir şekilde ilerlediğini söyledi.

Finlandiya'dan Türkiye'ye parlamenter düzeyde daha önce de ziyaretlerin gerçekleştiğini anımsatan Vanhanen, "Türkiye'de 2016 yılı Temmuz ayında gerçekleşen darbe teşebbüsünü Finlandiya kınamıştır. Biz Parlamento olarak bu durum karşısında gerçekten şok olduk. İki ülkenin ileride de birbirini anlaması için çaba göstereceğiz. Şu anda zorlu bir dünyada yaşamaktayız. Suriye krizi ve Türkiye'nin pozisyonu bu anlamda bizim için çok önemli." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'nin erken seçim açıklamasına ilk yorumKılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'nin erken seçim açıklamasına ilk yorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçimler için '2019' vurgusuCumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçimler için '2019' vurgusu
Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'nin erken seçim açıklamasına ilk yorumKılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'nin erken seçim açıklamasına ilk yorum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Finlandiya Finlandiya Parlamentosu Dışişleri Komisyonu Başkanı Matti Vanhan TBMM TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Erken seçim çağrısının ardından Erdoğan'dan flaş hamle

Son dakika! Erken seçim çağrısının ardından Erdoğan'dan flaş hamle

Ünlü sunucu Chloe Madeley yatak sırlarını paylaştı

Ünlü sunucu Chloe Madeley yatak sırlarını paylaştı

Nazlı Çelik reytinglerde dibi gördü

Nazlı Çelik reytinglerde dibi gördü

Şok iddia! 'İYİ Parti 26 Ağustos'taki seçime giremez'

Şok iddia! 'İYİ Parti 26 Ağustos'taki seçime giremez'

Son anketler ne diyor! Bugün erken seçim olsa...

Son anketler ne diyor! Bugün erken seçim olsa...

Macron'dan skandal Türkiye açıklaması: İstemiyorum

Macron'dan skandal Türkiye açıklaması: İstemiyorum

İlginizi Çekebilir

Şok iddia! 'İYİ Parti 26 Ağustos'taki seçime giremez'

Şok iddia! 'İYİ Parti 26 Ağustos'taki seçime giremez'

Son dakika! Erken seçim çağrısının ardından Erdoğan'dan flaş hamle

Son dakika! Erken seçim çağrısının ardından Erdoğan'dan flaş hamle

Son dakika! Devlet Bahçeli'den bomba erken seçim açıklaması

Son dakika! Devlet Bahçeli'den bomba erken seçim açıklaması

AK Parti'yi kızdıracak sözler

AK Parti'yi kızdıracak sözler

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu AK Parti ile ittifak şartını açıkladı

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu AK Parti ile ittifak şartını açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ruhani ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ruhani ile görüştü

MGK, OHAL gündemiyle toplandı

MGK, OHAL gündemiyle toplandı

Şok iddia! 'İYİ Parti 26 Ağustos'taki seçime giremez'

Şok iddia! 'İYİ Parti 26 Ağustos'taki seçime giremez'

Erken seçimle ilgili flaş açıklama: Şimdiden ilan ediyorum Erdoğan kazanamayacak

Erken seçimle ilgili flaş açıklama: Şimdiden ilan ediyorum Erdoğan kazanamayacak

Bahçeli'nin erken seçim çağrısına Meral Akşener'den ilk yanıt

Bahçeli'nin erken seçim çağrısına Meral Akşener'den ilk yanıt

Son dakika! Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'nin erken seçim açıklamasına ilk yorum

Son dakika! Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'nin erken seçim açıklamasına ilk yorum

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.