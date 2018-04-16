Firari Adil Öksüz'ün iadesinde yeni gelişme! Almanya'dan flaş karar

FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişiminin kritik isimlerinden olan firari 'Hava Kuvvetleri İmamı' Adil Öksüz’le ilgili, Almanya'da ceza soruşturması başlatıldığı ortaya çıktı.

OCAK AYINDA BAŞLADI



Karar'dan Büşra Sarıkaya'nın haberine göre, Almanya İçişleri Bakanlığı yetkilileri Türkiye’nin yakalama ve iade talebi sonrası, ocak ayında hakkında yakalama kararı çıkartılan Öksüz’le ilgili dosyanın ‘cezai soruşturma’ kapsamında olduğunu bildirdi. Alman yetkililer Öksüz’ün görüldüğü yerde yakalanacağını ve tutuklanacağını da ifade etti. Bakanlık yetkilileri Öksüz hakkında bu süreçte hangi işlemlerin yapıldığı konusunda ise gizlilik gerekçesiyle bilgi veremeyeceklerini belirttiler.

Alman Bakanlık yetkilisi Türkiye’nin resmi olarak Adil Öksüz’ün iadesini talep etmesi sonrası, önce arama kararı, ardından yakalama kararı çıkartıldığını belirterek, süreçle ilgili şu bilgileri verdi: “Türkiye’nin diplomatik kanallarla Almanya’dan Öksüz’ün iadesini talep ettikten sonra, dosya Yabancılar Daire Başkanlığı’na iletildi. Yabancılar Daire Başkanlığı’nda iade talebi kontrol edildikten sonra Öksüz’ün hangi eyalette bulunduğuna bakıldı. Bulunduğu iddia edilen eyalet belirlendikten sonra, Türkiye tarafından gerçekleşen iade talebi yetkili eyalet mahkemesine oradan da Almanya Genel Kamu Savcılığı’na iletildi.”