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Firari Adil Öksüz'ün iadesinde yeni gelişme! Almanya'dan flaş karar

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.04.2018 10:40 | Son Güncelleme

FETÖ firarisi Adil Öksüz için Türkiye'nin Almanya'ya ilettiği iade talebi sonrası, Almanya'nın iade yerine 'ceza soruşturması' yürüttüğü ortaya çıktı. Almanya İçişleri Bakanı, Öksüz'ün ocak ayından bu yana yakalama kararıyla arandığını ifade etti.

FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişiminin kritik isimlerinden olan firari 'Hava Kuvvetleri İmamı' Adil Öksüz’le ilgili, Almanya'da ceza soruşturması başlatıldığı ortaya çıktı.

OCAK AYINDA BAŞLADI

Karar'dan Büşra Sarıkaya'nın haberine göre, Almanya İçişleri Bakanlığı yetkilileri Türkiye’nin yakalama ve iade talebi sonrası, ocak ayında hakkında yakalama kararı çıkartılan Öksüz’le ilgili dosyanın ‘cezai soruşturma’ kapsamında olduğunu bildirdi. Alman yetkililer Öksüz’ün görüldüğü yerde yakalanacağını ve tutuklanacağını da ifade etti. Bakanlık yetkilileri Öksüz hakkında bu süreçte hangi işlemlerin yapıldığı konusunda ise gizlilik gerekçesiyle bilgi veremeyeceklerini belirttiler.

Alman Bakanlık yetkilisi Türkiye’nin resmi olarak Adil Öksüz’ün iadesini talep etmesi sonrası, önce arama kararı, ardından yakalama kararı çıkartıldığını belirterek, süreçle ilgili şu bilgileri verdi: “Türkiye’nin diplomatik kanallarla Almanya’dan Öksüz’ün iadesini talep ettikten sonra, dosya Yabancılar Daire Başkanlığı’na iletildi. Yabancılar Daire Başkanlığı’nda iade talebi kontrol edildikten sonra Öksüz’ün hangi eyalette bulunduğuna bakıldı. Bulunduğu iddia edilen eyalet belirlendikten sonra, Türkiye tarafından gerçekleşen iade talebi yetkili eyalet mahkemesine oradan da Almanya Genel Kamu Savcılığı’na iletildi.”

BÜTÜN EYALETLERDE ARANIYOR

Öksüz 15 Temmuz gecesi gözaltına alındı ancak hakimlik sorgusu ardından serbest bırakıldı. Öksüz’le ilgili önce yurtiçinde, kaçtığı belirlenince de yurtdışında iz sürüldü. Öksüz’ün Almanya’da olduğuna ilişkin iddialar medyaya yansıdı. Gurbetçilerin ihbarları ile Öksüz’ün görüldüğü yerler yetkililerle paylaşıldı. Ancak son olarak Almanya’ya iltica başvurusu yaptığı ve geçici oturma izni verildiği bilgisi Türkiye’yi harekete geçirdi. Türkiye önce Almanya’ya nota vererek bu iddiaları sordu. Ancak notaya cevap alınamayınca Öksüz’ün Almanya’da olduğuna ilişkin yapılan araştırmalar sonucunda bir iade dosyası hazırlandı ve Belin’e gönderildi.

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