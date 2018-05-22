"Fitne ateşi yakmaya çalışanların çabaları beyhude"

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Biz milletvekilliği için ya da milletvekili pazarlığı yaparak bu ittifakın içinde olmadık, bundan sonra da duruşumuz aynen bu şekilde devam edecektir. Fitne ateşi yakmaya çalışanların çabaları beyhudedir." dedi. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, BBP Genel Başkanı Destici'yi AK Parti Genel Merkezi'nde kabul etti. Basına kapalı gerçekleştirilen ve yaklaşık 1 saat süren kabulün ardından Destici, AK Parti Genel Merkezi önünde gazetecilerin sorularını yanıtladı. BBP'li 18 milletvekili adayının, aday olacağı yerlerin belli olduğu hatırlatılarak, "Sizin dışınızdaki bazı adayların seçilecek noktada olmadıkları ve partide bu konuda rahatsızlık olduğuna ilişkin iddiaları nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine Destici, "İşin başından beri Cumhur İttifakı içerisinde bir çatlak arayanlar hep bu tür haberlerin heveslisi oldu ve hep bu tür haberleri yaptılar. Adeta pireyi deve yaparak bu tür haberleri yaptılar. Bugünkü yapılan da bunun bir benzeridir." diye konuştu.

Destici, sözlerini şöyle sürdürdü: "Biz başından beri şunu ifade ettik; bizim Cumhur İttifakı'nın yanında ya da içinde olmamızın sebebi asla ve kat'a bir milletvekilliği pazarlığı değil, biz ülkemizin, devletimizin bekası, milletimizin dirliği, birliği, Türk ve İslam coğrafyasındaki mazlum milletlerin sesi, soluğu olma adına burada durduğumuzu, buna inandığımızı ifade ettik. Aynı şekilde bu inancımızı muhafaza ediyoruz. 24 Haziran'da ben inanıyorum ki inşallah hem Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan birinci turda seçilecektir hem de Cumhur İttifakı Meclis çoğunluğunu elde edecektir. Buna yürekten inanıyorum. Bu sadece bir inanç değil, sahada yaptırdığımız çalışmalarda da bunu çok açık ve net şekilde görüyoruz." - "Birlik ve beraberlik her şeyin üzerinde" BBP'li 18 milletvekilinin AK Parti listelerinden milletvekili adayı olduğunu hatırlatan Destici, AK Parti ve diğer partilerin milletvekili adaylarını tebrik etti. Seçimlerin ülke ve millet için hayırlı olmasını dileyen Destici, "Birlik ve beraberlik her şeyin üzerinde. Seçimlerde elbette herkes kendi düşüncesini, fikrini anlatacaktır, eleştiriler olacaktır. Bunlara saygılıyız ama hiç kimse birliği, beraberliği zedeleyecek davranışlarda bulunmamalı ve devletin, milletin üstüne başka bir şey de koymamalı diye düşünüyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, işin başından beri kendilerine çok yakın ve samimi bir duruş sergilediğini söyleyen Destici, kendisine bu anlamda teşekkür etti. - "Cumhur İttifakı'nın başarısı için gayret göstereceğiz" Destici, 24 Haziran'da yapılacak seçimlere ilişkin hızlı bir çalışma sürecinin başlayacağını belirterek, "BBP kadroları, genel başkanından en son üyesine kadar sahada olacaklar ve Cumhur İttifakı'nın başarısı için gayret göstereceğiz. Hem listelerinde bulunduğumuz AK Parti hem de Cumhur İttifakı'nın diğer mensubu MHP ile de uyum içerisinde çalışacağız." dedi. Sabah bir televizyon kanalında dile getirilen iddiaların gerçeği yansıtmadığını vurgulayan Destici, "Elbette her partinin içerisinde değerlendirmeler, konuşmalar olabilir ama daha önce de ifade ettim mal bulmuş mağribi gibi bunlara saldıranlar avuçlarını yalarlar. Biz milletvekilliği için ya da milletvekili pazarlığı yaparak bu ittifakın içinde olmadık, bundan sonra da duruşumuz aynen bu şekilde devam edecektir. Fitne ateşi yakmaya çalışanların çabaları beyhudedir." ifadelerini kullandı.

- "Pek çok noktada seçim çalışmalarına katılacağız" "Kampanya programınız netleşti mi? Sahada nasıl olacaksınız?" sorusuna Destici, "Sadece kendi bulunduğumuz bölgede değil, başta Ankara ve memleketim Eskişehir olmak üzere Sivas, İstanbul gibi pek çok noktada seçim çalışmalarına katılacağız. Tabii ki AK Parti'nin bütün seçim çalışmaları, organizasyonları içerisinde yer alacağız ama onun dışında biz BBP olarak ayrı bir seçim kampanyası da kendimize mahsus bir seçim kampanyası da yürüteceğiz. Yani farklı bir ses olarak bu seçim dönemi içerisinde BBP, güçlü bir ses olarak yer alacak." karşılığını verdi. - "Cumhur İttifakı ile BBP'yi Meclise taşıyacağız" "Bir tahmininiz var mı, tahminen TBMM'de kaç milletvekili ile temsil edilirsiniz?" sorusuna da yanıt veren Destici, şöyle konuştu: "O, milletin tercihiyle alakalı bir şey yani bugünden sandıkta henüz daha bir tane oy yok. Yani millet kime oy verirse o seçilecek, dolayısıyla bugünden 'Şu kadar milletvekiliyle temsil ediliriz, bu kadar milletvekiliyle temsil edilemeyiz' gibi söylenecek şeylerin afaki sözler olacağını düşünüyorum. Çalışacağız, gayret göstereceğiz, maksimum düzeyde arkadaşımızla inşallah temsil edilmek için elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz. Bunu da vatanımıza, milletimize, ülkemize hizmet etmek için çizgimizi, misyonumuzu Mecliste güçlü şekilde temsil etmek adına yapacağız."