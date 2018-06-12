MERSİN (AA) - Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, "Evet büyük yatırımlar yapıyoruz, devasa projeleri hayata geçiriyoruz ama bu fiziki yatırımların yanında insana olan yatırımımız da son derece önemli"
Elvan, Sosyal Destek Programı (SODES) kapsamında Mersin'de desteklenen 52 projenin Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Konferans Salonu'nda düzenlenen tanıtım toplantısına katıldı.
Programa ilişkin bilgi veren Elvan, SODES'in 5-6 yaşındaki çocuktan 70 yaşındakine kadar her kesimi kapsadığını anlattı.
Gençlerin ve çocukların sanat ve spor alanında becerilerini artırmak istediklerini ifade eden Elvan, "Gerçekten SODES son derece başarılı ve dezavantajlı kesimlerin ihtiyaç duyduğu bir program. Bugüne kadar birçok ilimizde bu programı başarılı bir şekilde uyguladık. Bundan sonra da uygulamaya devam edeceğiz. Düşünün engelli bir kardeşimiz bir beceri kazanıyor. Bir kadını düşünün, evde oturuyor ekonomiye bir katkısı yok. Ne yapıyoruz? Meslek sahibi yapıyoruz. Hem ekonomiye katkı sağlamasını hem de ailesi için ciddi destek vermesini sağlıyoruz." dedi.
Elvan, Mersin'de 2017 yılında 52 SODES projesine toplam 27 milyon liralık destek sağladıklarını vurguladı.
Dezavantajlı çocukların, gençlerin hayata olan bağlılıklarını artırdıklarını aktaran Elvan, şöyle konuştu:
"Bu projeden yararlananların önemli bir kısmı da kadınlarımız ve kızlarımız. Bu sayı daha da artacak. Anneleri babaları tarafından belki gerekli desteği alamayan, sokakta dolaşan, arabaların camlarını silmeye çalışan çocuklar var. Bu çocuklarımızın tamamını toparladık ve çocuklarımızı kazandık. İnşallah önümüzdeki dönemde de bu tür programlara devam edeceğiz. Evet büyük yatırımlar yapıyoruz, devasa projeleri hayata geçiriyoruz ama bu fiziki yatırımların yanında insana olan yatırımımız da son derece önemli. Hele hele demografik yapısı diğer illere göre çok daha farklı olan Mersin'de her kesimden insanlar var. Böyle bir ilde bu tür sosyal destek projelerinin çok daha önemli olduğunu düşünüyorum. Kültürel, sanatsal etkinlikler, spor gibi her alanda her bir çocuğumuza, gencimize sahip çıkacağız."
- "Kırsal alanda futbol sahaları, sanatsal etkinlikler yapıyoruz"
Elvan, 2013 Akdeniz Oyunları kapsamında Mersin'e yapılan tesisleri anımsatarak, özellikle sahil bandında ciddi bir fiziki spor alt yapısına sahip olunduğunu hatırlattı.
Toroslar'a, yaylalara çıkıldığında ise oradaki gençlerin herhangi bir spor veya sanatsal etkinlikle uğraşabileceği bir alanın olmadığını bildiren Elvan, "Bu yıl başlattık. Kırsal alanda futbol sahaları, sanatsal etkinlikler yapıyoruz. Şu anda 15 kırsal alanımızda futbol, voleybol, basketbol sahaları yaptık. Bunların malzemelerini veriyoruz. Yine 20 kırsal alanımızda yeni sahalar yapacağız. Ödeneğini gönderdik. Sadece bunlarla yetinmiyoruz o kırsal alanda yaşayan çocuğumuzun en azından bir müzik aleti çalmasını sağlıyoruz. Onlara herhangi bir müzik aleti çalmasını öğreteceğiz. Sadece Mersin merkezde değil kırsal alanda bunu yaygınlaştıracağız." ifadelerini kullandı.
Bundan sonra daha çok proje beklediklerini dile getiren Elvan, hazırlanan projelerin kalitesinin, niteliğinin biraz daha artırılması gerektiğini sözlerine ekledi.
Elvan, daha sonra projeler kapsamında kurslara katılan kursiyer ve öğretmenlerle fotoğraf çektirdi.
- "Erdemli'nin AK Parti birinci sıra adayı Lütfi Elvan'dır"
Ardından da Erdemli Kültür Merkezi'nde muhtarlarla bir araya gelen Elvan, bugüne kadar Erdemli ilçesi üzerinde titizlikle durduklarını ve sorunların çözülmesi için gerekli çabayı gösterdiklerini söyledi.
"Erdemli'nin milletvekili adayı yok" şeklinde sözler duyduğunu ifade eden Elvan, şöyle devam etti:
"Erdemli'nin AK Parti birinci sıra adayı Lütfi Elvan'dır. Ben sizin bugüne kadar neyinize hayır dedim? Erdemli için benim kadar koşturan var mı? Diğer partileri de dikkate alın. Taş üstüne taş koyan var mı? Bu memlekete taş üstüne taş koyanın elini de ayağını da öperim ama hizmet noktasında inandığım zaman da yaparım. Kimseyi dinlemem. Efendim şöyleymiş böyleymiş şurada Erdemli'li bilmem kaçıncı sıra adaymış. Geçin onları kardeşim. Onlardan ne köy olur ne kasaba. Hiçbir şey olmaz. Bu memlekete ne yaptılar da bundan sonra ne yapacaklar. Kiminle hareket ettikleri, kimin desteklediği belli değil."
Çeşmeli-Taşucu otoyolunda bu yıl içerisinde ilk kazmanın vurulacağını anlatan Elvan, daha sonra muhtarların sorunlarını dinledi.
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