Programa ilişkin bilgi veren Elvan, SODES'in 5-6 yaşındaki çocuktan 70 yaşındakine kadar her kesimi kapsadığını anlattı.

Elvan, Mersin'de 2017 yılında 52 SODES projesine toplam 27 milyon liralık destek sağladıklarını vurguladı.

Dezavantajlı çocukların, gençlerin hayata olan bağlılıklarını artırdıklarını aktaran Elvan, şöyle konuştu:

"Bu projeden yararlananların önemli bir kısmı da kadınlarımız ve kızlarımız. Bu sayı daha da artacak. Anneleri babaları tarafından belki gerekli desteği alamayan, sokakta dolaşan, arabaların camlarını silmeye çalışan çocuklar var. Bu çocuklarımızın tamamını toparladık ve çocuklarımızı kazandık. İnşallah önümüzdeki dönemde de bu tür programlara devam edeceğiz. Evet büyük yatırımlar yapıyoruz, devasa projeleri hayata geçiriyoruz ama bu fiziki yatırımların yanında insana olan yatırımımız da son derece önemli. Hele hele demografik yapısı diğer illere göre çok daha farklı olan Mersin'de her kesimden insanlar var. Böyle bir ilde bu tür sosyal destek projelerinin çok daha önemli olduğunu düşünüyorum. Kültürel, sanatsal etkinlikler, spor gibi her alanda her bir çocuğumuza, gencimize sahip çıkacağız."