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POLİTİKA HABERLERİ  | 16.05.2018 16:28 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'yle telefonda görüştü. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'yle telefonda görüştü.

PARTNER3 tonluk kazma makinesi ile yuvarlandı! Onu fark ettiklerinde... 3 tonluk kazma makinesi ile yuvarlandı! Onu fark ettiklerinde...
Bayraktar çifti, aynı partiden milletvekili aday adayıBayraktar çifti, aynı partiden milletvekili aday adayı
Kayseri'de CHP’den 'Kudüs' protestosuKayseri'de CHP’den 'Kudüs' protestosu
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