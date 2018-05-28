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POLİTİKA HABERLERİ  | 28.05.2018 11:27 | Son Güncelleme

CHP'nin İstanbul'dan aday gösterdiği; Prof.

CHP'nin İstanbul'dan aday gösterdiği; Prof. İbrahim Kabaoğlu'nun da aralarında bulunduğu, KHK ile ihraç edilen 3 profesör için YSK'ya itiraz edildi.

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