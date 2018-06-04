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POLİTİKA HABERLERİ  | 04.06.2018 17:43 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı: İki Bakan, yol haritasını onaylamış ve sahadaki gelişmelerin yakından takip edilmesine ilişkin mutabakatlarını yansıtacak şekilde haritanın uygulanması hususundaki ortak taahhütlerini vurgulamıştır.

Dışişleri Bakanlığı: İki Bakan, yol haritasını onaylamış ve sahadaki gelişmelerin yakından takip edilmesine ilişkin mutabakatlarını yansıtacak şekilde haritanın uygulanması hususundaki ortak taahhütlerini vurgulamıştır.

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