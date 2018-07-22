HABER

FLAŞ...

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.07.2018 19:49 | Son Güncelleme

DHA: İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Twitter'dan yaptığı açıklamayla, yeniden aday olmayacağını açıkladı ve şunları yazdı: "Parti tüzüğümüzün şahsıma tanıdığı yetki çerçevesinde seçimli kurultay kararı almış bulunuyorum.

DHA:
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Twitter'dan yaptığı açıklamayla, yeniden aday olmayacağını açıkladı ve şunları yazdı: "Parti tüzüğümüzün şahsıma tanıdığı yetki çerçevesinde seçimli kurultay kararı almış bulunuyorum. Kurultayda aday olmayacağım, aday olacak arkadaşlarıma başarılar diliyorum."

PARTNERGökbakar Ailesi tatilde!Gökbakar Ailesi tatilde!
Meral Akşener istifa etti mi? Akşener'den son dakika açıklaması: Kurultayda aday olmayacağımMeral Akşener istifa etti mi? Akşener'den son dakika açıklaması: Kurultayda aday olmayacağım
İYİ Parti'de olağanüstü kongre kararıİYİ Parti'de olağanüstü kongre kararı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AK Partili Ahmet Hamdi Çamlı önce yazdı sonra sildi: Yeni bir müftü karısı vakası, Safiye rezilliği CHP bağlantılı gözüküyor

AK Partili Ahmet Hamdi Çamlı önce yazdı sonra sildi: Yeni bir müftü karısı vakası, Safiye rezilliği CHP bağlantılı gözüküyor

Yerli Kim Kardashian Selen Görgüzel'den olay itiraf: Seksi denmesin diye...

Yerli Kim Kardashian Selen Görgüzel'den olay itiraf: Seksi denmesin diye...

Afganistan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Raşid Dostum'a suikast girişimi! Havalimanında bomba patladı

Afganistan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Raşid Dostum'a suikast girişimi! Havalimanında bomba patladı

Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci'yle ilgili son dakika gelişmesi

Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci'yle ilgili son dakika gelişmesi

Aslı Enver, Murat Boz'a mesaj mı verdi?

Aslı Enver, Murat Boz'a mesaj mı verdi?

Orhan Uğurluoğlu'dan polis ekiplerine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ceza verme çağrısı

Orhan Uğurluoğlu'dan polis ekiplerine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ceza verme çağrısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Meral Akşener istifa etti mi? Akşener'den son dakika açıklaması: Kurultayda aday olmayacağım

Meral Akşener istifa etti mi? Akşener'den son dakika açıklaması: Kurultayda aday olmayacağım

'Meral Akşener istifa etti' iddiasının ardından İYİ Parti'den olağanüstü kongre kararı

'Meral Akşener istifa etti' iddiasının ardından İYİ Parti'den olağanüstü kongre kararı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener istifa mı etti? Meral Akşener'in istifa iddiası gündeme bomba gibi düştü

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener istifa mı etti? Meral Akşener'in istifa iddiası gündeme bomba gibi düştü

CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na 'koltuk' yanıtı: Korku dağları sarmış

CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na 'koltuk' yanıtı: Korku dağları sarmış

MHP'den dikkat çeken İYİ Parti mesajı: Pişmanmış görüntüsünde isimler var

MHP'den dikkat çeken İYİ Parti mesajı: Pişmanmış görüntüsünde isimler var

Milletvekillerinin dokunulmazlıkları kaldırıldı mı? Dikkat çeken detay

Milletvekillerinin dokunulmazlıkları kaldırıldı mı? Dikkat çeken detay

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.