DHA:

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Twitter'dan yaptığı açıklamayla, yeniden aday olmayacağını açıkladı ve şunları yazdı: "Parti tüzüğümüzün şahsıma tanıdığı yetki çerçevesinde seçimli kurultay kararı almış bulunuyorum. Kurultayda aday olmayacağım, aday olacak arkadaşlarıma başarılar diliyorum."

