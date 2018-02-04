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Flaş iddia: CHP’li iki vekil tuvalette yumruklaştı

POLİTİKA HABERLERİ | 04.02.2018 21:39 | Son Güncelleme

CHP'deki tarihi kurultayda CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ile CHP Milletvekili Gürsel Erol'un tuvalette 'yumruklaştığı' iddia edildi.

Flaş iddia: CHP’li iki vekil tuvalette yumruklaştı

CHP Kurultayı'nın ikinci gününde CHP'nin en yetkili organı olan Parti Meclisi (PM) ile Yüksek Disiplin Kurulu üyelikleri için seçim yapıldı.

CHP Kurultayı'ndaki adayların hareketli mesaisinde tartışma yaratan bir olay yaşandı.

'PARTİYİ ELE GEÇİRDİNİZ'

Odatv’de yer alan habere göre; kurultayda CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ile CHP Milletvekili Gürsel Erol'un tuvalette “yumruklaştığı” öğrenildi. Gürsel Erol'un "partiyi ele geçirdiniz" diye bağırdığı belirtildi.

Odatv’nin ulaşmaya çalıştığı Engin Özkoç telefonuna çıkmazken, Gürsel Erol’un danışmanı ise yumruklaşma olmadığı ve “sözlü tartışma” yaşandığı iddiasında bulundu. Gürsel Erol ise açıklama yapmak istemedi.

SERT SÖZLERİYLE GÜNDEME GELMİŞTİ

CHP Tunceli Milletvekili Gürsel Erol parti yönetimine sert sözleriyle gündeme gelmişti. CHP kurultayı öncesi parti yönetimini topa tutan CHP’li Erol, “Kendimizi genel merkeze kapatmışız, oradaki odaları makam odası olarak kullanıyoruz ve kafamızı dışarı çıkarmıyoruz. Böyle bir siyaset yok” demişti.

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