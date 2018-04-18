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Flaş iddia! İYİ Parti, CHP'nin desteği ile erken seçime girebilir

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.04.2018 07:22 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin erken seçim çağrısı sonrası İYİ Parti'nin seçime girip giremeyeceği konuşulmaya başlandı. İddiaya göre Bahçeli, İYİ Parti'nin seçime girememesi için 26 Ağustos 2018'i işaret etti. Ancak kulislerde İYİ Parti'nin CHP'den destek alıp seçime girebileceği konuşuluyor.

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 26 Ağustos 2018'i işaret etmesiyle uzun zamandır konuşulan erken seçim, ete kemiğe büründü. Ancak Bahçeli'nin seçtiği tarih tartışmalara yol açtı. Seçim kanununa göre bir partinin seçime gierbilmesi için en az 41 ilde örgütlenmiş olması gerekiyor. Bir diğer gereklilik ise büyük kurultayını yapmış olması ve bu kurultayın üzerinden 6 ay geçmiş olması. Büyük kurultayını 1 Nisan'da yapan İYİ Parti'nin bu süresi 1 Eylül'de doluyor.

Hürriyet'ten Deniz Zeyrek, "Seçimler erkene alınacak mı?" başlıklı köşesinde İYİ Parti'nin seçime katılıp katılımama ihtimalini yazdı. Zeyrek'in Meclis'ten aktardığına göre İYİ Parti CHP'nin desteğiyle bir grup kurup seçime katılabilir. Zeyrek'in yazısının ilgili kısmı şöyle:

“İYİ Parti 1 Nisan’da kongre yaptığı için 1 Ekim’den sonraki seçimlere katılabilir” yorumları yapılıyor. Ancak, İYİ Parti’nin CHP’nin de desteği ile TBMM’de 20 milletvekili ile grup kurarak bu engeli aşabileceğine dikkat çekiliyor. Bir başka seçenek de Demokrat Parti ismi ile seçimlere katılım. AK Partililer, seçim tarihinin “İYİ Parti’nin seçimlerine girmemesi” fikri üzerinden belirlenmesi halinde halkın tepkisini çekeceği ve ters tepeceği görüşünü de savunuyor.

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