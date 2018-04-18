Flaş iddia! İYİ Parti, CHP'nin desteği ile erken seçime girebilir

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 26 Ağustos 2018'i işaret etmesiyle uzun zamandır konuşulan erken seçim, ete kemiğe büründü. Ancak Bahçeli'nin seçtiği tarih tartışmalara yol açtı. Seçim kanununa göre bir partinin seçime gierbilmesi için en az 41 ilde örgütlenmiş olması gerekiyor. Bir diğer gereklilik ise büyük kurultayını yapmış olması ve bu kurultayın üzerinden 6 ay geçmiş olması. Büyük kurultayını 1 Nisan'da yapan İYİ Parti'nin bu süresi 1 Eylül'de doluyor.
Hürriyet'ten Deniz Zeyrek, "Seçimler erkene alınacak mı?" başlıklı köşesinde İYİ Parti'nin seçime katılıp katılımama ihtimalini yazdı. Zeyrek'in Meclis'ten aktardığına göre İYİ Parti CHP'nin desteğiyle bir grup kurup seçime katılabilir. Zeyrek'in yazısının ilgili kısmı şöyle:
“İYİ Parti 1 Nisan’da kongre yaptığı için 1 Ekim’den sonraki seçimlere katılabilir” yorumları yapılıyor. Ancak, İYİ Parti’nin CHP’nin de desteği ile TBMM’de 20 milletvekili ile grup kurarak bu engeli aşabileceğine dikkat çekiliyor. Bir başka seçenek de Demokrat Parti ismi ile seçimlere katılım. AK Partililer, seçim tarihinin “İYİ Parti’nin seçimlerine girmemesi” fikri üzerinden belirlenmesi halinde halkın tepkisini çekeceği ve ters tepeceği görüşünü de savunuyor.
Kocaeli'de kadın cinayeti! İmam nikahlı eşi oğlunun gözü önünde öldürdü
Uçağın motorundaki parça kopup camı parçaladı: Ölü ve yaralılar var
ABD, Suriye'deki PKK'lıları kime emanet edeceğini buldu
Meteoroloji'den kritik yaz uyarısı! Bu yıl en sıcak üçüncü yıl olacak!
Askerlerden Kılıçdaroğlu'na cevap: Üyemiz bile değil
Antalya'da fuhuş operasyonu! Çok sayıda gözaltı
Şok iddia! 'İYİ Parti 26 Ağustos'taki seçime giremez'
BİM'den sonra sıra A101'de: Xiaomi Mi A1 A101'e geliyor!
Erken seçimle ilgili flaş açıklama: Şimdiden ilan ediyorum Erdoğan kazanamayacak
İşkencenin böylesi! Eve kapattı, dövdü, üzerine kaynar su döktü! Yetmedi bir de...
Tüm dünya onların peşinde ama onlar Türkiye'de
Samsung'tan eşi benzeri olmayan telefon
Okuyucu Yorumları 0 yorum