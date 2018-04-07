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Foça AK Parti’de İrfan Çalışkan’la yola devam

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.04.2018 19:33 | Son Güncelleme

AK Parti Foça 6.

Foça AK Parti’de İrfan Çalışkan’la yola devam

AK Parti Foça 6. Olağan İlçe Kongresi’nde, geçen ay başkanlık görevine atanan İrfan Çalışkan, 203 oyla seçilerek güven tazeledi.
Foça Kültür Merkezi’nde düzenlenen kongreye AK Parti İzmir Milletvekili Kerem Ali Sürekli, AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, teşkilat yöneticileri, delegeler ile çok sayıda partili katıldı. Genel kurul açılışında Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım’ın video mesajları izlettirildi.
Kongrede konuşan AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, “Bu davaya hizmet eden herkesin eli öpülür. Bu dava içerisinde neden siyaset yaptığınızı bilmezseniz, sıkılırsınız. Buralarda kendi adına beklenti içinde olmayan, geleceği ve çocukları adına beklenti içinde olanlara ihtiyacımız var. Onlara omuz vermemiz gerekiyor. Ancak o şekilde başarılı oluruz. Bizim samimi dava arkadaşlarına ihtiyacımız var. Foça’da inanmış bir nüfusumuz olursa, Foça’ya AK Parti bayrağı dikebiliriz. İnanıyorum ki Foça’da oturan herkes vatanını, milletini çok seviyor, vatanı için her fedakarlığı yapmaya hazır” dedi.

“Foça’da çalınmadık kapı kalmayacak"
Şengül şöyle devam etti: “Bizim siyasi olarak farklı görüşlerimiz olabilir. Ama bu vatan, millet için ortak değerlerimiz çok fazla. Onlar da kendi içinde güzel şeyler yapılmasını çok istiyorlar. Ülkemiz dışarıya karşı dik durduğunda, haksızlıklar karşısında ses çıkarıldığında hepimizin hoşuna gitmiyor mu? Eskiden pasaportumuzu gördükleri zaman bize her türlü hakaretler yapılırdı. Şimdi saygınlık görüyoruz. Özgüvenimiz var. Liderimiz gücünü bizden alıyor, biz ne kadar arkasında durursak, liderimiz o kadar güçlü olur. Eğer bu davaya inanıyor ve samimiysen, sana hangi görev verilirse verilsin yapacaksın, verilmiyorsa kendine görev çıkaracaksın. Kongreler bittikten sonra Foça’da girilmedik ev çalınmadık kapı kalmayacak. Bu vatanın evlatları nasıl 15 Temmuz’da sokaklara inip, bu hainlere karşı canını ve göğsünü siper ettiyse, bu partiyi kuranlar bu partiyi kimseye yedirmez. Bu parti içinde bulunmakla da partiye sahip çıkılmaz. Beraber olacağız, kavgaları kenara bırakacağız. Kadın kollarımız, gençlik kollarımız yeniden örgütlenecek”

“İlçe başkanım sokağa çıkınca dik yürüyecek biz de arkasında duracağız"
Geçmiş dönemde yaşanmış tüm olumsuzlukları geride bıraktıklarını belirten Başkan Şengül, “Benim teşkilatım kendi içinde güçlü olacak ki orada başarılı olalım. Hiçbir bürokrat benim ilçe başkanımı ezemez, görmezden gelemez. Kongrelerden sonra ilçe başkanlarımızı tek tek gezeceğiz. Kimin nerede sorunu varsa ilgileneceğiz. Benim bir ilçedeki ilçe başkanıma yapılan yanlış bana yapılmış bir yanlıştır. Benim ilçe başkanım sokağa çıkınca dimdik yürüyecek, biz de arkasında duracağız. 28’inde il kongremiz var. Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımızın katılımlarıyla gerçekleşecek. Özellikle herkesi davet ediyorum çünkü kongrelerimizde inanılmaz sürprizlerimiz var, damgamızı vuracağız. Bu yüzden kimseye randevu vermeyin diyerek kongreyle ilgili İzmirlilere sürpriz sinyalleri verdi. Foça bizim için çok önemli. Bir bakıyoruz Foça sit alan ilan edilmiş, çivi çakamıyorsun. Bunları birlikte aşacağız. Buradaki yerel yönetimleri alalım, tüm bu sorunları birlikte aşacağız” diye konuştu.
Tek adayla gidilen seçimlerde, 203 delegenin oyunu alan İrfan Çalışkan, yeniden göreve getirildi. Çalışkan, "Partili veya vatandaş ayrımı yapmadan ilçemize, şehrimize hizmet vereceğiz. Kimse ile didişmeden hizmet odaklı çalışacağız.“ dedi.

Foça AK Parti’de İrfan Çalışkan’la yola devam

Foça AK Parti’de İrfan Çalışkan’la yola devam

Foça AK Parti’de İrfan Çalışkan’la yola devam

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