Foça AK Parti’de İrfan Çalışkan’la yola devam

AK Parti Foça 6. Olağan İlçe Kongresi’nde, geçen ay başkanlık görevine atanan İrfan Çalışkan, 203 oyla seçilerek güven tazeledi.

Foça Kültür Merkezi’nde düzenlenen kongreye AK Parti İzmir Milletvekili Kerem Ali Sürekli, AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, teşkilat yöneticileri, delegeler ile çok sayıda partili katıldı. Genel kurul açılışında Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım’ın video mesajları izlettirildi.

Kongrede konuşan AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, “Bu davaya hizmet eden herkesin eli öpülür. Bu dava içerisinde neden siyaset yaptığınızı bilmezseniz, sıkılırsınız. Buralarda kendi adına beklenti içinde olmayan, geleceği ve çocukları adına beklenti içinde olanlara ihtiyacımız var. Onlara omuz vermemiz gerekiyor. Ancak o şekilde başarılı oluruz. Bizim samimi dava arkadaşlarına ihtiyacımız var. Foça’da inanmış bir nüfusumuz olursa, Foça’ya AK Parti bayrağı dikebiliriz. İnanıyorum ki Foça’da oturan herkes vatanını, milletini çok seviyor, vatanı için her fedakarlığı yapmaya hazır” dedi.

“Foça’da çalınmadık kapı kalmayacak"

Şengül şöyle devam etti: “Bizim siyasi olarak farklı görüşlerimiz olabilir. Ama bu vatan, millet için ortak değerlerimiz çok fazla. Onlar da kendi içinde güzel şeyler yapılmasını çok istiyorlar. Ülkemiz dışarıya karşı dik durduğunda, haksızlıklar karşısında ses çıkarıldığında hepimizin hoşuna gitmiyor mu? Eskiden pasaportumuzu gördükleri zaman bize her türlü hakaretler yapılırdı. Şimdi saygınlık görüyoruz. Özgüvenimiz var. Liderimiz gücünü bizden alıyor, biz ne kadar arkasında durursak, liderimiz o kadar güçlü olur. Eğer bu davaya inanıyor ve samimiysen, sana hangi görev verilirse verilsin yapacaksın, verilmiyorsa kendine görev çıkaracaksın. Kongreler bittikten sonra Foça’da girilmedik ev çalınmadık kapı kalmayacak. Bu vatanın evlatları nasıl 15 Temmuz’da sokaklara inip, bu hainlere karşı canını ve göğsünü siper ettiyse, bu partiyi kuranlar bu partiyi kimseye yedirmez. Bu parti içinde bulunmakla da partiye sahip çıkılmaz. Beraber olacağız, kavgaları kenara bırakacağız. Kadın kollarımız, gençlik kollarımız yeniden örgütlenecek”