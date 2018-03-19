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Foça CHP’den şehitler için lokma

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.03.2018 18:20 | Son Güncelleme

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Foça İlçe Örgütü tüm şehitler için Foça Demokrasi Meydanı’nda lokma döktürdü.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Foça İlçe Örgütü tüm şehitler için Foça Demokrasi Meydanı’nda lokma döktürdü. Lokma dağıtımını ilçe başkanı ve yönetim kurulu üyeleri kendi elleriyle yaptılar.
CHP Foça İlçe Başkanı Baran Gezmiş Yıldırım, 19 Mart 2018 Pazartesi günü en az bin kişiye dağıtılmak üzere hazırlık yaparak yönetim, gençlik ve kadın kolları üyeleriyle meydanda buluştuklarını söyledi. Yıldırım, “Anadolu’muz yüzyıllardır şehit kanlarıyla sulandı. Günümüzde de vatan uğruna canlarını çekinmeden veren şehitlerin sayesinde bu vatan bizim. 18 Mart’ın 103. yıldönümünde Çanakkale ile birlikte tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle, sevgiyle anıyoruz. Onları bir an bile unutmuyoruz. Mekanları cennet olsun” dedi.
Yıldırım, ilçenin hemen her yerinde dün anma törenleri, hayır dağıtımları olduğunu, kendilerinin de bunlara katılarak paylaştıklarını, bu nedenle lokma dökümünü bugüne ertelediklerini sözlerine ekledi.

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