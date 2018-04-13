HABER

Foreks'te işlem hacminde de şikayette de azalma var

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.04.2018 11:04 | Son Güncelleme

Sermaye Piyasaları Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Morbel: - "Geçen yıl yapılan düzenleme sonrasında kaldıraçlı işlemler (Foreks) hacmindeki düşüşe paralel olarak müşterilerin şikayetlerinde de bir azalma oldu" - "Şu anki mevzuat yapısı itibarıyla yatırımcıları koruyan; kaldıraçlı alım-satım işlemlerinin riskli bir ürün olduğunu, zararlar oluşabileceğini anlatan birçok uygulama var" - "Sektör bir hayli küçüldü ve küçülmeye de devam ediyor"

ALP ÖZDEN - Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Süleyman Morbel, geçen yıl şubat ayında yapılan düzenlemenin ardından kaldıraçlı işlemler (Foreks) hacmindeki düşüşe paralel olarak müşterilerin şikayetlerinde de bir azalma olduğunu söyledi.

Morbel, Foreks Piyasasındaki Aracı Kurumların Bireysel Yatırımcıları Mağdur Ettikleri İddialarının Araştırılması amacıyla TBMM Dilekçe Komisyonu bünyesinde kurulan alt komisyona bilgi verdi.

Şu anki mevzuat yapısı itibarıyla yatırımcıları koruyan; kaldıraçlı alım-satım işlemlerinin riskli bir ürün olduğunu ve bu üründe işlem yapılması sonrasında zararlar oluşabileceğini anlatan birçok uygulamalarının bulunduğunu belirten Morbel, bunların "risk bildirimlerinin yapılması; deneme hesaplarında işlem gerçekleştirilmesi; reklam ve ilanlarda zarar olasılıkların açıklanması; internet sitelerinde çeşitli birtakım zorunlu açıklamaların yapılması" olduğunu ifade etti.

Morbel, Şubat 2017'de Foreks piyasası ve aracı kurumlara ilişkin yapılan düzenlemeyle kaldıraç oranının 10 ile sınırlandırılmasının ardından şikayetlerde ve işlem yapan müşteri sayısında da bir hayli azalma olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Geçmişte, üç aylık dönem içerisinde 50-59 bin civarında işlem yapan müşteri varken, o dönemde şikayet sayısı 180’ler civarındaydı. En son üç aylık dönem itibarıyla 6 bin 873 işlem gerçekleştiren müşteri sayısı var. Bu 6 bin 800 müşteriden üç aylık dönem içerisinde aracı kurumlara ulaşan şikayet sayısı 28. Bu 28 şikayetten de 10 tanesiyle ilgili doğrudan doğruya aracı kurum ile müşteri arasında mutabakat sağlandı. Diğerleri devam ediyor.

Adli yargıya gidilmeden de şikayetlerin, uyuşmazlıkların çözümü için birtakım yöntemler geliştirildi. Kendi içimizde oluşturduğumuz hakem heyeti sistemimiz var. Bu hakem heyeti sistemimiz, bildiğimiz tüketici mevzuatındaki hakem heyeti değil. Bizim içimizde uyuşmazlığın çözümüne yardımcı olmak amacıyla oluşturulmuş bir sistem. Bu, aynı zamanda ücretsiz, herhangi bir maliyeti de yok. Yatırımcılar bize veya doğrudan SPK’ye başvurmak yoluyla uyuşmazlıkların çözümü için hakem heyeti sistemine de başvurabiliyorlar."

Hakem heyeti sistemini Ağustos 2016’da devreye aldıklarını anımsatan Morbel, şöyle devam etti:

"Ağustos 2016’dan bugüne kadar toplamda 382 tane bizim hakem heyeti sistemine ulaşmış uyuşmazlık var. Bunlardan 177 tanesi SPK üzerinden gelmiş, 205 tanesi de doğrudan yatırımcılar tarafından Birliğimize yapılan başvurular. Bunların içerisinde de kaldıraçlı işlemlerle ilgili şikayet sayısı 310 aslında ve şimdiye kadar da bu 310 başvurudan 50 tanesi karşılıklı olarak aracı kurumlar ile müşteriler arasında uzlaşıyla kapandı.

40 tanesi bizim Birlik heyeti dışındaydı yani uyuşmazlığı inceleme kapsamı dışında gördük, 157 tanesi şimdiye kadar karara bağlandı, şu anda da halihazırda karara bağlanmak üzere bekleyen açıkçası 130 kadar bir şikayet var."

-Çalışan sayısı düştü

Morbel, özellikle geçen yıl yapılan düzenleme sonrasında kaldıraçlı işlem hacmindeki düşüşe paralel olarak müşterilerin şikayetlerinde de bir azalma olduğunu aktararak, "Çünkü artık işlem gerçekleştiren müşteri olmadığı gibi, şikayet sayısı da azalmış oldu." dedi.

Sektörün, geçen yıl yapılan düzenleme sonrasında bir hayli küçüldüğünü ve küçülmeye de devam ettiğini bildiren Morbel, "Bu küçülme, kurumların kapanması değil. Bu küçülmeyi sektörde çalışan personel sayısıyla ölçebiliriz. Sadece kaldıraçlı işlemler içir değil tüm sermaye piyasası aracı kurumlarında çalışan personel sayısı 2016 sonunda toplamda 6 bin 500 civarındayken, 2017 Eylül itibarıyla 4 bin 700 oldu. 2017 sonu itibarıyla bu 4 bin 500 gibi bir rakama düştü." bilgisini verdi.

AK Partili Külünk'ten olay paylaşımAK Partili Külünk'ten olay paylaşım
Erdoğan onu görünce gözyaşlarını tutamadıErdoğan onu görünce gözyaşlarını tutamadı
Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme!Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
forex Süleyman Morbel

En Çok Okunan Haberler

İşte Burak Yılmaz'ın yeni takımı!..

İşte Burak Yılmaz'ın yeni takımı!..

Mehmet Akif Alakurt'tan Adanalı izleyicilerine ağır küfür!

Mehmet Akif Alakurt'tan Adanalı izleyicilerine ağır küfür!

Survivor'da Cumali Ünlüler takımına geçti mi? Alp Kırşan açıkladı

Survivor'da Cumali Ünlüler takımına geçti mi? Alp Kırşan açıkladı

Son dakika! ABD basınından şok iddia! Esad saraydan kaçtı

Son dakika! ABD basınından şok iddia! Esad saraydan kaçtı

Kayınpederini öldüren gelin hakkında karar çıktı

Kayınpederini öldüren gelin hakkında karar çıktı

FETÖ'nün yeni haberleşme programı deşifre oldu!

FETÖ'nün yeni haberleşme programı deşifre oldu!

İlginizi Çekebilir

AK Parti Grup Toplantısı'ndan ilginç olay! Erdoğan konuşurken kürsüye geldi

AK Parti Grup Toplantısı'ndan ilginç olay! Erdoğan konuşurken kürsüye geldi

Son dakika! Erdoğan: Bedelini ağır ödeyecekler

Son dakika! Erdoğan: Bedelini ağır ödeyecekler

Deniz Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili haber var!

Deniz Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili haber var!

İYİ Parti'den son dakika ittifak açıklaması: Saadet Partisi ve Demokrat Parti ile anlaştık

İYİ Parti'den son dakika ittifak açıklaması: Saadet Partisi ve Demokrat Parti ile anlaştık

Erdoğan'dan flaş açıklama: O zat 2019 yılının sonunda siyasi hayatını sonlandıracak

Erdoğan'dan flaş açıklama: O zat 2019 yılının sonunda siyasi hayatını sonlandıracak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan fezleke çıkışı: Hazırlatmazsanız şerefsizsiniz

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan fezleke çıkışı: Hazırlatmazsanız şerefsizsiniz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın saatinde dikkat çeken detay

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın saatinde dikkat çeken detay

HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Kulisleri hareketlendiren gelişme

HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Kulisleri hareketlendiren gelişme

Saadet Partisi'nden yeni 'ittifak' açıklaması

Saadet Partisi'nden yeni 'ittifak' açıklaması

Ankara'yı sarsan 'dinleme' skandalı sonrası CHP'den olağanüstü toplantı çağrısı

Ankara'yı sarsan 'dinleme' skandalı sonrası CHP'den olağanüstü toplantı çağrısı

AK Parti ile MHP'yi bölen önerge!

AK Parti ile MHP'yi bölen önerge!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.