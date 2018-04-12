Fransa Cumhurbaşkanı Macron: “Doğru zamanda gerekeni yapacağız”

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Başkanı Donald Trump ile gerekli çalışmaları yürüttüklerini belirterek, “Doğru zamanda gerekeni yapacağız” dedi.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, seçilmesinin birinci yılının dolduğu günlerde Fransa’nın önde gelen televizyon kanalı TF1’de röportaj verdi. Soruları cevaplayan Macron, Suriye hakkında açıklama yaptı. ABD Başkanı Donald Trump ile sürekli görüştüklerini dile getiren Macron, “Fransa tüm bilgileri teyit ettikten sonra harekete geçecek” dedi. Fransız Cumhurbaşkanı, Suriye’de kimyasal saldırı hakkında da, “En azından klor kullanıldığı kanıtlandı” diyerek kafasına göre hareket edip Uluslararası Hukuku ihlal edenlere müdahale edilmesi gerektiğini söyledi. Suriye konusunda önceliklerini sayan Macron, uluslararası hukuk, terörle mücadele, insani yardım ve yarının Suriye’si için gerekenin yapılacağını dile getirdi. Macron Duma’ya yapılan hava saldırı hakkında ise, “Korkunç. Boğularak ölen kadın ve çocuklar gördük” diyerek sivillerin çıkartılması için uluslararası örgütlere destek olunması ve kimyasal saldırı imkanının yok edilmesi gerektiğini söyledi.
Kırmızı çizgisinin aşıldığını söyleyen Macron, Trump ile gerekli çalışmaları yürüttüklerini belirterek, “Doğru zamanda gerekeni yapacağız” şeklinde konuştu.
Fatih Portakal'dan dikkat çeken yorum
AK Parti ile MHP'yi bölen önerge!
HDP ve CHP ile ittifak yapacak mı? Parti Meclisi kararını verdi
Azez'de bombalı saldırı!
Son dakika! Ege'de Yunan savaş uçağı düştü
Sınır tanımayan güzel yine iş başında
Ankara'yı sarsan Süleyman Soylu iddiası! İçişleri Bakanlığı açıklama yaptı
Bakan Yılmaz'dan flaş 'deizm' açıklaması
Bir garip günah çıkarma! Dini lider 'Penis Baba' ipi eline aldı ve...
Amcasının istismarından kaçtı! Dehşete düşüren gerçek ortaya çıktı
Hamile çocuk skandalında şoke eden rapor: Rızayla ilişkiye girdiler
WhatsApp, Twitter ve Facebook kullananlara kötü haber
Apple’ın İOS 11.3 güncellemesi tamir gören iPhone’ları bozdu!
Canan Karatay: Hz. Muhammed zamanında olsaydı...
Okuyucu Yorumları 0 yorum