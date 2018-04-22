HABER

Fransa Cumhurbaşkanı Macron: “Savaş sonrası yeni Suriye’yi inşa etmeliyiz”

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.04.2018 18:55 | Son Güncelleme

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD, Fransa ve müttefiklerinin savaş sonrası yeni Suriye’yi inşa etmek için bölgede kalması gerektiğini söyledi.Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD basınına verdiği açıklamada, ABD, Fransa ve müttefiklerinin savaş sonrası yeni Suriye’yi inşa etmek için bölgeden çekilmemesi gerektiğini söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD, Fransa ve müttefiklerinin savaş sonrası yeni Suriye’yi inşa etmek için bölgede kalması gerektiğini söyledi.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD basınına verdiği açıklamada, ABD, Fransa ve müttefiklerinin savaş sonrası yeni Suriye’yi inşa etmek için bölgeden çekilmemesi gerektiğini söyledi. ABD’nin yalnız silahlı kuvvetlerinin değil, diplomasi varlığının da şuanda Suriye’de olduğunu söyleyen Macron “Biz savaştan sonra yeni Suriye’yi inşa edeceğiz, işte bu yüzden ABD’nin oynadığı rol çok önemli” şeklinde konuştu. DEAŞ’a karşı başlattıkları savaşı bitirdikten sonrada bölgede kalmak zorunda olduklarını vurgulayan Macron, “Eğer tamamen çekilirsek, bölgeyi İran rejimine, Beşar Esad’a bırakacağız. Onlarda yeni bir savaş hazırlayacaklar” ifadelerini kullandı.
“Rusya ve Türkiye bile yeni Suriye’nin inşasında çok önemli role sahip”
Yeni Suriye’nin inşasında Fransa, ABD ve müttefiklerinin çok önemli rolleri olduğunun altını çizen Macron “DEAŞ’a karşı olan savaşın ardından, ABD, Fransa ve müttefiklerimizin, dahası, bölgedeki ülkeler, Rusya ve Türkiye’nin bile yeni Suriye’nin inşasında çok önemli rolleri olacak” şeklinde konuştu.

İYİ Parti harekete geçti! YSK'ya bu yazıyı gönderdilerİYİ Parti harekete geçti! YSK'ya bu yazıyı gönderdiler
Büyük fire var! Erken seçim Meclis'ten geçti ama Büyük fire var! Erken seçim Meclis'ten geçti ama "evet" sayısı kafa karıştırdı
Meteoroloji uyardı: İstanbul güne yağmurla başladı! Meteoroloji uyardı: İstanbul güne yağmurla başladı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa' marşını söyleyince konser yarıda kaldı

'Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa' marşını söyleyince konser yarıda kaldı

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak Ayşe öğretmen paylaşımı! 'Vicdanı ne kadar rahat?'

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak Ayşe öğretmen paylaşımı! 'Vicdanı ne kadar rahat?'

Murat Boz'un yüzü gülmüyor! Aslı Enver'i aldattı mı?

Murat Boz'un yüzü gülmüyor! Aslı Enver'i aldattı mı?

Hadise meğer kilo vermemiş!

Hadise meğer kilo vermemiş!

Son dakika! CHP ve İYİ Parti anlaştı! Hangi milletvekilleri İYİ Parti'ye geçti?

Son dakika! CHP ve İYİ Parti anlaştı! Hangi milletvekilleri İYİ Parti'ye geçti?

İYİ Parti seçime katılabilecek mi? YSK Başkanı'ndan son dakika açıklaması

İYİ Parti seçime katılabilecek mi? YSK Başkanı'ndan son dakika açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
HDP'de Selahattin Demirtaş karmaşası! Aday olarak belirlendi mi?

HDP'de Selahattin Demirtaş karmaşası! Aday olarak belirlendi mi?

Hükümet'ten CHP-İYİ Parti işbirliğine çok sert tepki

Hükümet'ten CHP-İYİ Parti işbirliğine çok sert tepki

CHP-İYİ Parti işbirliğine çarpıcı yorum: FETÖ ittifakı

CHP-İYİ Parti işbirliğine çarpıcı yorum: FETÖ ittifakı

Kemal Kılıçdaroğlu, Deniz Baykal'ı ziyaret etti

Kemal Kılıçdaroğlu, Deniz Baykal'ı ziyaret etti

CHP'li 15 vekilin İYİ Parti'ye geçmesine ilişkin Akşener'den açıklama

CHP'li 15 vekilin İYİ Parti'ye geçmesine ilişkin Akşener'den açıklama

İYİ Parti'den AK Parti'ye olay tweet

İYİ Parti'den AK Parti'ye olay tweet

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.