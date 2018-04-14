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Fransa Cumhurbaşkanı Macron’dan Suriye’ye saldırı açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.04.2018 07:49 | Son Güncelleme

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Suriye’de ABD ve İngiltere ile ortak gerçekleştirdikleri operasyonun rejiminin kimyasal tesislerine yapıldığını açıkladı.Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Suriye’de ABD ve İngiltere ile ortak gerçekleştirdikleri operasyon hakkında yazılı bir açıklama yaptı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Suriye’de ABD ve İngiltere ile ortak gerçekleştirdikleri operasyonun rejiminin kimyasal tesislerine yapıldığını açıkladı.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Suriye’de ABD ve İngiltere ile ortak gerçekleştirdikleri operasyon hakkında yazılı bir açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Macron, Suriye’nin Doğu Guta bölgesindeki Duma ilçesine düzenlediği kimyasal saldırı ile “kırmızı çizginin aşıldığını” kaydetti. Macron, kimyasal saldırının arkasında Esad rejiminin olduğunu belirterek ABD ve İngiltere ile gerçekleştirdikleri saldırının Suriye rejiminin kimyasal silah üretim tesisleri ile sınırlandırıldığını vurguladı.
Macron, saldırının detayları konusunda bilgi vermedi.

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