Fransa Dışişleri Bakanı Drian: “Operasyon, meşru, orantılı ve belli hedefler vuruldu”

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, ABD, İngiltere ve Fransa tarafından Suriye’deki Esad rejimine yönelik düzenlenen askeri operasyon hakkında “Meşru, orantılı ve belli hedefler vuruldu” dedi.

Fransa Savunma Bakanı Florence Parly ile Elysee Sarayı’nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Le Drian, “Suriye’nin kimyasal kullanımı kabul edilemez” ifadelerini kullandı. Fransa’nın Suriye krizinin siyasi çözüm arayışları üzerinde çalışmak istediğini ifade eden Le Drian, buna katkıda bulunabilecek tüm ülkelerle çalışmaya hazır olduklarını belirtti.

Bakan Le Drian, konuşmasında ayrıca Fransa’nın Suriye’nin kimyasal silah programının kesin, kalıcı ve geri dönüşü olmayacak şekilde imha edilmesi, Birleşmiş Milletler’in ateşkes kararlarına ve halka insani yardımların ulaştırılması konularına uyulmasını sağlamak için siyasi girişimlerde bulunacağını sözlerine ekledi.