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Fransa muhalefeti, Suriye’nin vurulmasını eleştirdi

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.04.2018 17:01 | Son Güncelleme

Fransa’nın ABD ve İngiltere ile birlikte Esad rejimine ait kimyasal silah depolarını vurması Fransa muhalefeti tarafından eleştirildi.Fransa’da sağcı ve solcu muhalifler BM’den yetki çıkmadan operasyonun gerçekleştirilmesini eleştirdi.

Fransa’nın ABD ve İngiltere ile birlikte Esad rejimine ait kimyasal silah depolarını vurması Fransa muhalefeti tarafından eleştirildi.
Fransa’da sağcı ve solcu muhalifler BM’den yetki çıkmadan operasyonun gerçekleştirilmesini eleştirdi. Birçok vekil, uluslararası hukuku ihlal ederek saygı görmeyi sağlamanın mümkün olmayacağını söyledi. Bombardımanlar Sosyalist Parti’den destek görse de Komünist Parti olan Baş Eğmeyen Fransa Partisi Lideri Jean-Luc Melenchon operasyonu “Sorumsuz bir tırmanış” olarak adlandırdı ve bunun “Kuzey Amerika’nın intikam macerası” olduğunu ifade etti. Birçok parti vekili de açıklamada bulunup, Fransa’nın ABD’nin yanında bağımsızlığını kaybettiğini ve takipçi bir politika izlediğini söyledi.
Fransa’daki sağcılar da operasyonu sert şekilde eleştirdi. Cumhuriyetçiler partisinin lideri Bruno Retailleau yaptığı açıklamada, “Bu vuruşlar diplomasimizi zayıflattı” dedi ve Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Fransız diplomasisini Trump’ın diplomasisine göre düzenlediğini ifade etti.
Aşırı sağcı Ulusal Cephe Lideri Marine Le Pen de operasyonu eleştirenlerden oldu. Le Pen attığı tweet ile “Fransa uluslararası camiada bağımsız ve dengeli güç olarak görünme imkanını tekrar kaybetti” ifadelerini kullandı.

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