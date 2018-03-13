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Fransa parlamento heyeti TBMM'de

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.03.2018 15:34 | Son Güncelleme

Heyet, TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı İşler'i ziyaret etti

TBMM (AA) - TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, Fransa Ulusal Meclisi Fransa-Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Stephane Teste ve beraberindeki heyeti kabul etti.

İşler, kabulde Türkiye-Fransa ilişkilerinin 500 yıllık bir maziye sahip olduğunu belirterek, bu ilişkilerin bugün de güçlü şekilde devam ettiğini dile getirdi.

İşler, Fransız yatırımlarımcıların Türkiye'de bulunmasından memnun olduğunu bildirdi.

Fransa'da 700 bine yakın Türk nüfusu bulunduğuna değinen İşler, Türkiye'nin "Yurtta sulh, cihanda sulh" ilkesini benimseyerek, içeride, bölgesinde ve dünyada barışın hakim olması için politika yürüttüğünü vurguladı.

İşler, sözde Ermeni soykırımının Fransa'da ortaöğretim okullarında ders kitaplarında okutulmasının ilişkilerde sorun yaratacağını belirterek, bunun Türk kökenli öğrenciler üzerinde olumsuz etkilerinin olacağına dikkati çekti.

Osmanlı Devleti'nin uluslararası toplumdan ortaya atılan bu tür iddiaların araştırılmasını istediğini anımsatan İşler, "Türk ve Ermeniler, Osmanlı döneminde ve öncesinde, bu coğrafyada 800 yıl dost ve kardeş olarak yaşadı. Bizim tarihimizde, hiç bir topluma soykırım yoktur. Biz parlamentoların tarihi konularda karar almasına karşıyız, tarihi tarihçiler yazmalıdır. Biz 'arşivler açılsın, gerçek ortaya çıksın' dedik. Türkiye konuya bu açıklıkta yaklaşırken, bazı ülke parlamentolarının böyle karar alması bizi üzmekte." diye konuştu.

Stephane Teste ise İşler'e kendilerini ağırladıkları için teşekkür ederek, iki ülke arasında yüzyıllara dayanan ilişkiler bulunduğunu ve ilişkilere yoğunlaşmak istediklerini kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
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