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Fransa ve Almanya’dan Rusya’ya karşı sert adımlar

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.03.2018 20:09 | Son Güncelleme

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel, İngiltere’de Sergey Skripal’in zehirlenmesiyle ilgili Rusya’ya karşı sert adımlar atılacağını duyurdu.Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Brüksel’de Angela Merkel ile yaptığı toplantıda, Rusya’ya karşı sağlam ve koordineli adımlar atmaya hazır olduğunu söyledi.İngiltere’deki Solsberi şehrinde olan zehirlenme olayının tüm Avrupa için bir tehdit olduğuna vurgu yapan Macron, "Konu ile ilgili Avrupa Birliği ve üyeleri tarafından belirleyici, tutarlı bir cevap gerekir.

Fransa ve Almanya’dan Rusya’ya karşı sert adımlar

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel, İngiltere’de Sergey Skripal’in zehirlenmesiyle ilgili Rusya’ya karşı sert adımlar atılacağını duyurdu.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Brüksel’de Angela Merkel ile yaptığı toplantıda, Rusya’ya karşı sağlam ve koordineli adımlar atmaya hazır olduğunu söyledi.
İngiltere’deki Solsberi şehrinde olan zehirlenme olayının tüm Avrupa için bir tehdit olduğuna vurgu yapan Macron, "Konu ile ilgili Avrupa Birliği ve üyeleri tarafından belirleyici, tutarlı bir cevap gerekir. Fransa ve Almanya dahil olmak üzere birçok ülke bu konu ile ilgili yakında koordine bir karar alacak" dedi.

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