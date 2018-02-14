HABER

Fransa’da zorunlu askerlik tartışması

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.02.2018 17:41 | Son Güncelleme

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un seçim vaatlerinden biri olan zorunlu askerlik, ülkede tartışmalara neden oldu.Fransa, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un seçim kampanyası vaatlerinden zorunlu askerlik hizmeti tartışıyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un seçim vaatlerinden biri olan zorunlu askerlik, ülkede tartışmalara neden oldu.
Fransa, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un seçim kampanyası vaatlerinden zorunlu askerlik hizmeti tartışıyor. Zorunlu askerliğin 3 ile 6 ay arası olacağını söyleyen Macron, isteğe göre askerliğin ücretli “vatandaşlık görevi” kontratı kapsamı altında uzatılabileceğini söyledi.
Macron’un vatandaşların askeri bilgi edinmesini sağlayacağını savunduğu zorunlu askerlik hizmeti, meclis raporuna göre devlete pahalıya mal olacak.
Fransa Savunma Bakanı Florence Parly radyoda yaptığı açıklamada, asker kaçaklarının jandarma tarafından teslim alınacağını söyledi.
Hükümet Sözcüsü Benjamin Griveaux ise basına yaptığı açıklamada, zorunlu askerlik için teknik imkanları incelediklerini açıkladı.
Öte yandan, zorunlu askerliğin kadın-erkek ayrımı olmadan belli bir yaşta olan tüm gençleri kapsayacağı biliniyor.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı'ndan son dakika Nuray Hafiftaş talimatı

Cumhurbaşkanı'ndan son dakika Nuray Hafiftaş talimatı

Emekliye ek zam geliyor

Emekliye ek zam geliyor

Şam yönetimi açık açık tehdit etti: Türk uçaklarını düşüreceğiz

Şam yönetimi açık açık tehdit etti: Türk uçaklarını düşüreceğiz

AVM’de görenleri şoke eden görüntü! Bir anda tuvaletini yaptı

AVM’de görenleri şoke eden görüntü! Bir anda tuvaletini yaptı

Sınırda yakalandı! YPG'ye götürüyorlardı!

Sınırda yakalandı! YPG'ye götürüyorlardı!

Halk otobüsünde iğrenç olay! Evli ve üç çocuk babası...

Halk otobüsünde iğrenç olay! Evli ve üç çocuk babası...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
 Bülent Tezcan: Bu hükümet şehitleri icra takibine maruz kalacak noktaya düşürmüştür 

 Bülent Tezcan: Bu hükümet şehitleri icra takibine maruz kalacak noktaya düşürmüştür 

Dağ ailesi HDP’den AK Parti’ye katılma kararı aldı

Dağ ailesi HDP’den AK Parti’ye katılma kararı aldı

Selahattin Demirtaş hakim karşısında

Selahattin Demirtaş hakim karşısında

TÜGVA Genel Başkanı İsmail Emanet Kilis’te

TÜGVA Genel Başkanı İsmail Emanet Kilis’te

Yalçın: “Emperyalistlerin oluşturmak istediği düzeni reddediyoruz”

Yalçın: “Emperyalistlerin oluşturmak istediği düzeni reddediyoruz”

DSP İl başkanlığından istifa eden Alpay, partisini olağanüstü kurultaya çağırdı

DSP İl başkanlığından istifa eden Alpay, partisini olağanüstü kurultaya çağırdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.