Fransa'daki bildiri

İSMAİL ÇİMEN - TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanvekili Fatma Benli, "Kendini "aydın" olarak niteleyen 300 kişi, yayınladığı deklarasyonla gerçekte en ufak bir bilgi kırıntısına dahi sahip olmadıklarını gösterdi." dedi. Benli, Fransa'da, aralarında eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, üç eski başbakan, Yahudi ve Hristiyan cemaati temsilcileriyle yazarların da bulunduğu 300 kişinin imzasıyla yayınlanan, Kur'an-ı Kerim'den "şiddet ve Yahudi karşıtı fikirleri yaydığı gerekçesiyle bazı ayetlerin çıkarılması" yönündeki bildiriye ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulundu. Fransa'da kendini "aydın" olarak niteleyen 300 kişinin, yayınladığı deklarasyonla gerçekte en ufak bir bilgi kırıntısına dahi sahip olmadıklarını gösterdiğini belirten Benli, söz konusu kişilerin bu konuda ne kadar cahil olduklarını ve cehaletlerine rağmen ne kadar cesaretli olduklarını ortaya koyduğunu ifade etti. Kur'an-ı Kerim'in, inanan insanların yanı sıra inanmayanların da kabul edeceği üzere değiştirilemeyeceğini ve tahrif edilemeyeceğini vurgulayan Benli, şunları kaydetti:

"Kur'an-ı Kerim indirileli bin 400 yılı aştı ve en ufak bir değişikliğe uğramadı. Çünkü Kur'an-ı Kerim değiştirilemez bir özelliğe sahip. Bu insanlar bunu dahi bilmekten acizler. Kur'an-ı Kerim'in bir takım hükümlerinden cımbızla birtakım maddeleri çekip, genel bağlamından kopartarak ahkam kesme hakkını kendilerinde buluyorlar. Eğer kutsal metinler hakkında bu kadar rahat ifadelerde bulunma cüretinde bulunacaklarsa önce kendi kutsal metinlerine bakmalılar. Tahrif edildiği için bu durumda olan Tevrat'a, İncil'e ya da Zebur'a bakmalılar. Asıl orada, ayrımcılığın, ötekileştirmenin, kadın düşmanlığının ne kadar net olduğunu görecekler. O dönemin gelenekleri içerisinde söz konusu kitaplara ilaveler yapılmış durumda. Ama bizim Kur'an-ı Kerim'in bu durumda olmadığı çok aşikar. Bütününe baktığınızda, Peygamberimizin yaşantısına baktığınız zaman Kur'an-ı Kerim'in ötekileştirmediğini, şiddete çağrı yapmadığını, isminde de belli olacağı üzere barış ve esenliği istediğini, bunun için mücadele verdiğini görecekler."