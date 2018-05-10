Fransa'daki bildiri

HÜSEYİN GAZİ KAYKI - MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, Fransa'da yayımlanan bildiriye ilişkin, "Bu, hiçbir şekilde kabul edilemeyecek bir taleptir. Bu talebin özü İslam düşmanlığıdır." dedi.
Usta, Fransa'da 300 kişinin imzasıyla yayımlanan, "Kur'an-ı Kerim'den bazı ayetlerin çıkarılması" yönündeki bildiriyle ilgili AA muhabirine açıklamada bulundu.
"Bu, hiçbir şekilde kabul edilemeyecek bir taleptir. Bu talebin özü İslam düşmanlığıdır." ifadesini kullanan Usta, Yahudilerin ve Hristiyanların kendi kutsal kitaplarını bozduklarını ve kendilerine göre bir kitap oluşturduklarını hatırlatarak, bunu Kur'an-ı Kerim için de yapmaya çalıştıklarını vurguladı.
Usta, "Kur'an-ı Kerim, Allah'ın teminatı altındadır. Bugüne kadar harfine dokunulmamıştır, kıyamete kadar da dokunulmayacaktır. Çünkü son Hak dini İslam'dır, kitabı da Kur'an-ı Kerim'dir." diye konuştu.
Ayetlerin, bağlamından koparılarak bir kısım yanlış anlamlar yüklendiğini aktaran Usta, bunun ahlaki olmadığı gibi hiçbir şekilde bilimsel ve tarihi gerçeklerle de bağdaşmadığını bildirdi.
İslam dininin bütün inançları güvence altına aldığını belirten Usta, şöyle devam etti:
"Biz, Yahudi komşusuna hasta ziyaretine giden bir peygamberin ümmetiyiz. İslam toplumunda da Yahudiler ve Hristiyanlar hep huzur içerisinde yaşamışlardır. İslam adaletini görenlerin, diğer dinlerden kişilerin çoğu da İslam'ı kabul etmişlerdir."
Usta, Kur'an-ı Kerim'in, insan hayatını teminat altına aldığını da değinerek, İslam dininin bir merhamet dini, peygamberinin de rahmet ve merhamet peygamberi olduğuna dikkati çekti.
"Böyle bir dinin, bir düşünce grubuna veya başka din mensuplarına karşı vahşet içerikli bir emir vermesi asla düşünülemez." diyen Usta, yapılan bu hadsizliği kınadığını belirtti.
- "Müslümanlar uyanık ve akıllı olmalı"
Söz konusu bildirinin zamanlamasına da işaret eden Usta, her tarafta İslam'a karşı çepeçevre bir saldırının olduğunu belirterek, bugün Müslümanların yoğun olarak yaşadığı topraklarda ciddi bir sıkıntı ve kargaşanın gözlendiğini aktardı.
MHP Grup Başkanvekili Usta, şunları kaydetti:
"Şu anda bu topraklara saldırılması için bahane ettikleri güya İslamcı terör örgütleri de aslında İslam karşıtı devletler tarafından ortaya çıkarılmış gruplar ve terör örgütleridir. Yani İslam'a karşı çepeçevre saldırının bir boyutu da bu. Topraklarına, kaynaklarına, insan gücüne ve en sonunda kutsal kitabına karşı saldırılıyor. Bu anlamda da Müslümanların uyanık ve akıllı olması, İslam'daki temel meselelere eğilmesi lazım. Müslüman gibi görünüp Kur'an-ı Kerim ile bağdaşmayan IŞİD türü terör örgütlerine de hiçbir Müslüman toplumunun prim vermemesi gerekir."
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