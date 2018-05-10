Fransa'daki bildiri

HÜSEYİN GAZİ KAYKI - MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, Fransa'da yayımlanan bildiriye ilişkin, "Bu, hiçbir şekilde kabul edilemeyecek bir taleptir. Bu talebin özü İslam düşmanlığıdır." dedi.

Usta, Fransa'da 300 kişinin imzasıyla yayımlanan, "Kur'an-ı Kerim'den bazı ayetlerin çıkarılması" yönündeki bildiriyle ilgili AA muhabirine açıklamada bulundu.

"Bu, hiçbir şekilde kabul edilemeyecek bir taleptir. Bu talebin özü İslam düşmanlığıdır." ifadesini kullanan Usta, Yahudilerin ve Hristiyanların kendi kutsal kitaplarını bozduklarını ve kendilerine göre bir kitap oluşturduklarını hatırlatarak, bunu Kur'an-ı Kerim için de yapmaya çalıştıklarını vurguladı.

Usta, "Kur'an-ı Kerim, Allah'ın teminatı altındadır. Bugüne kadar harfine dokunulmamıştır, kıyamete kadar da dokunulmayacaktır. Çünkü son Hak dini İslam'dır, kitabı da Kur'an-ı Kerim'dir." diye konuştu.

Ayetlerin, bağlamından koparılarak bir kısım yanlış anlamlar yüklendiğini aktaran Usta, bunun ahlaki olmadığı gibi hiçbir şekilde bilimsel ve tarihi gerçeklerle de bağdaşmadığını bildirdi.